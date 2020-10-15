Смягчение политики ЦБ не привело к снижению ставок по потребкредитам

Почему банки сдержанно реагировали на политику ЦБ

В отличие от залоговых кредитов (ипотеки и автокредитов) необеспеченные ссуды воспринимаются банками как более рисковые, отмечает Коршунов. В условиях снижения реальных доходов населения на фоне кризиса и пандемии участники рынка в первую очередь сокращают лимиты на необеспеченную розницу.

Движение ключевой ставки не является определяющим фактором при формировании ставок по беззалоговым кредитам — в первую очередь банки интересует риск-профиль клиента, соглашается старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева: «Банк закладывает в ставку «премию за риск», а как раз в кризис эти риски для банков наиболее высокие, поэтому снижение ключевой ставки не имеет такого эффекта».

В отличие от ипотеки необеспеченная розница на пике пандемии показала резкий спад выдач — это еще одно подтверждение того, что из-за повышенных рисков банки не стремились привлекать заемщиков низкими ставками, обращает внимание руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. «В ипотеке, например, восстановление началось гораздо раньше, а из-за льготной программы ставки снижались активнее», — добавляет он.

Не стоит забывать и о стремлении банков поддержать маржинальность беззалоговых продуктов, говорит аналитик агентства Moody’s Светлана Павлова. «В период пандемии, когда банки лишились части доходов (как процентных, так и комиссионных), высокая маржа по необеспеченным потребкредитам позволяет банкам поддержать свою рентабельность», — отмечает она.

Банк России не выделяет ставки по необеспеченным кредитам в своей статистике, регулятор делит ссуды по срочности. Согласно данным ЦБ, во втором квартале ставки по кредитам разной срочности снижались. Так, в июне средневзвешенная процентная ставка по кредитам до года составила 13,95%, а свыше года — 11,39%.

Как пандемия повлияла на отношение банков к заемщикам

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», ужесточение политики кредиторов в сегменте необеспеченного кредитования проявилось следующим образом.

Банки стали чаще отправлять заявки клиентов на дополнительную верификацию в ручном режиме для подтверждения занятости. «Одним из стоп-факторов стала отрасль работы (например, гостиничный и ресторанный бизнес, бытовые услуги, торговля отдельными видами непродовольственных товаров), также повышенное внимание стали уделять стабильности дохода клиента», — отмечают аналитики.

Кредиторы снижали лимиты по заимствованиям. По кредитам наличными средний размер долга во втором квартале снизился на 20%, в POS-кредитах и кредитных картах — на 10%.

Банки пересмотрели политику отказов по кредитным заявкам, причем по разным категориям клиентов. На пике пандемии в сегменте кредитов наличными уровень одобрения для повторных заемщиков снизился на 20%, а для клиентов «с улицы» — на 33%. В сегменте кредитных карт ужесточение выдач было более ощутимым — уровень одобрения упал на 33% и более чем на 50% соответственно.

Консервативность банков сказалась на выдачах. Во втором квартале портфель потребкредитов сократился впервые за два года и показал отрицательную динамику, напоминают аналитики «Эксперт РА». По оценкам агентства, наибольшее сокращение портфелей беззалоговых ссуд в первом полугодии показали «дочки» иностранных банков — «Хоум Кредит» (минус 12%), ОТП Банк (минус 11%) и Райффайзенбанк (минус 4%). Лидеры сегмента — Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк — демонстрировали рост портфелей на уровне 3,5–5,5%. Поскольку участники рынка не смогли компенсировать ухудшение портфеля за счет новых выдач, это привело к росту стоимости риска (сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля) — по итогам первой половины 2020 года в розничных банках показатель подскочил вдвое, до 12%.

Прогнозы на будущее

В конце июня Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п., в июле — на 0,25 п.п., а в сентябре взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Июньское резкое снижение, скорее всего, сказалось на динамике ставок по необеспеченным кредитам, поскольку решения ЦБ учитываются банками с временным лагом, отмечают опрошенные РБК аналитики. Однако они склонны считать, что этот эффект уже исчерпан и дальнейшего смягчения условий по кредитам не ждут.

«В нашем базовом сценарии ключевая ставка к концу года составит 4%, при этом ее снижение скорее будет в декабре, чем в октябре. Уровень ниже 4% вряд ли мы увидим в этом году на фоне потрясений на валютном рынке. В текущей ситуации снижение на 25 базисных пунктов вряд ли сильно скажется на кредитных ставках», — поясняет Коршунов.

Доронкин ожидает стабилизации ставок по необеспеченным ссудам «без заметных движений вслед за ключевой». «Многое будет зависеть от того, какая будет эпидемиологическая и экономическая ситуация в четвертом квартале. Краткосрочные колебания по кредитным ставкам для отдельных заемщиков возможны, банки могут отразить в ставках ответ на какие-то внешние факторы, но вряд ли это станет трендом», — подчеркивает он.

Для банков будет важна не столько статистика заболеваемости COVID-19, сколько жесткость санитарных ограничений, говорит Павлова. «Если будут ограничения, подобные весенним, мы можем вновь увидеть кратковременный всплеск ставок. Если нет — скорее всего, будет превалировать тренд на их постепенное снижение», — полагает она.

«Можно предположить, что в конце четвертого квартала ввиду наблюдаемой в стабильное время сезонности банки могут снизить ставку по потребам в пределах 1–2 п.п. Но это маловероятно в условиях наступления второй волны», — замечает Караваева.