Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля

Отложенный спрос населения на кредиты наличными исчерпан, сообщили в ОКБ. Банки в сентябре выдали на 5% меньше новых ссуд, чем в августе. На ситуацию также могли повлиять риски второй волны пандемии

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В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которой ознакомился РБК. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.

В прошлом месяце российские банки оформили 1,34 млн кредитов наличными на 453,6 млрд руб.: по сравнению с августом объем выданных ссуд упал на 3%, а их количество — на 5%, в годовом выражении выдачи упали на 5 и 13% соответственно, следует из данных ОКБ. С мая, несмотря на еще действующие в России ограничения из-за пандемии, выдачи необеспеченных кредитов восстанавливались двузначными темпами. В июле—августе объем одобренных ссуд даже вернулся к докризисному уровню и на 3–4% превышал показатели аналогичных месяцев 2019 года.

Охлаждение в сегменте беззалоговых ссуд зафиксировали и в БКИ «Эквифакс». По данным бюро, объем их выдачи в сентябре остался практически на уровне августа.