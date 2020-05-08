Долг населения перед банками сократился впервые с 2017 года

Кредитование населения в апреле сократилось, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это первое месячное сокращение с 2017 года. Кризис повлиял на желание банков кредитовать и уверенность россиян в стабильности доходов

Эльвира Набиуллина​ (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Банковский портфель розничных кредитов, потребительских и обеспеченных, сократился в апреле примерно на 0,6%, рассказала на пресс-конференции глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Темпы роста розничного кредитованя были двузначными в 2018-2019 годах и беспокоили ЦБ из-за риска перегрева рынка. Чтобы избежать такого развития событий, регулятор ограничил выдачи наиболее закредитованным заемщикам. Тем не менее спрос населения на кредитные продукты оставался высоким. В марте, до того, как влияние кризиса стало полноценным, банки выдали населению кредиты на рекордные 962 млрд руб, в годовом выражении рост выдачи розничных кредитов составил 27,8%, писал РБК.

Но в апреле темпы выдачи ушли в отрицательную зону из-за влияния кризиса на банки и на самих заемщиков. «Розничный кредитный портфель немного сократился, около 0,6%. С одной стороны банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем. С другой — люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов», — отметила Набиуллина. В последний раз портфель кредитов физическим лицам сокращался в январе 2017 года, свидетельствуют данные ЦБ (.pdf).