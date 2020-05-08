Долг населения перед банками сократился впервые с 2017 года

Динамика корпоративного кредитования оказалась лучше, на них сохраняется повышенный спрос: «Требования к российским компаниям увеличились примерно на 1,2%. Это ниже рекордного роста в марте — тогда было 2,6%, но заметно выше средних значений до введения ограничительных мер, что отражает возросшую потребность компаний в банковском финансировании на фоне снижения денежных потоков и сужения облигационного рынка».
В апреле также переломился тренд на отток средств населения из банков. Если в марте ЦБ фиксировал небольшой отток, то в апреле прирост на счетах физлиц составил около 0,8%, привела статистику председатель ЦБ. «Однако одновременно сократились средства организаций, где-то на 1,4%, но это снижение было компенсировано притоком госсредств», — заключила она.
Спрос на наличные сократил ликвидность банков
Набиуллина также рассказала о ситуации с ликвидностью в банковском секторе. С начала 2020 года профицит ликвидности снизился с 2,8 трлн руб. до 1,4 трлн руб., в том числе из-за возросшего спроса населения на наличные, так как «многие граждане предпочли запастись наличными». «Мы ожидаем, что по мере постепенного снятия ограничительных мер значительная часть этого объема наличных рублей вернется в банки», — отметила она.
В кризисный период усилилась тенденция по снижению срочности банковских пассивов. «Происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов до одного года. В последние месяцы такая тенденция усилилась за счет того, что компании и федеральное казначейство стали размещать свои депозиты в банках на более короткие сроки», — сказала глава ЦБ. Укрепить дисбаланс может и то, что банки сейчас реструктурируют кредиты для заемщиков, столкнувшихся со снижением платежеспособности. Нехватка длинных пассивов в будущем может ограничить способность банков в реструктуризации ссуд и выдачи долгосрочных займов, предупредила глава ЦБ.
Для выравнивая срочности пассивов ЦБ вводит долгосрочное РЕПО на сроки один месяц и один год (операции РЕПО это кредитование под залог ценных бумаг). Принять участие в аукционах, которые будут проводиться каждый месяц, смогут все банки, уже имеющие возможность проводить РЕПО с Банком России. Список ценных бумаг, которые будут приниматься в обеспечение, будет ограниченным. «По долгосрочным операциям, учитывая объективно более высокие риски, мы планируем принимать только самые надежные активы — ОФЗ и облигации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале», — сказала Набиуллина. При этом ставка по годовому РЕПО будет изменяться вслед за ключевой ставкой, благодаря чему этот инструмент предоставления ликвидности не будет влиять на процентные ставки в экономике.