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Долг населения перед банками сократился впервые с 2017 года

Кредитование населения в апреле сократилось, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это первое месячное сокращение с 2017 года. Кризис повлиял на желание банков кредитовать и уверенность россиян в стабильности доходов
Эльвира Набиуллина​
Эльвира Набиуллина​ (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Банковский портфель розничных кредитов, потребительских и обеспеченных, сократился в апреле примерно на 0,6%, рассказала на пресс-конференции глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Темпы роста розничного кредитованя были двузначными в 2018-2019 годах и беспокоили ЦБ из-за риска перегрева рынка. Чтобы избежать такого развития событий, регулятор ограничил выдачи наиболее закредитованным заемщикам. Тем не менее спрос населения на кредитные продукты оставался высоким. В марте, до того, как влияние кризиса стало полноценным, банки выдали населению кредиты на рекордные 962 млрд руб, в годовом выражении рост выдачи розничных кредитов составил 27,8%, писал РБК.

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Но в апреле темпы выдачи ушли в отрицательную зону из-за влияния кризиса на банки и на самих заемщиков. «Розничный кредитный портфель немного сократился, около 0,6%. С одной стороны банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем. С другой — люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов», — отметила Набиуллина. В последний раз портфель кредитов физическим лицам сокращался в январе 2017 года, свидетельствуют данные ЦБ (.pdf).

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Динамика корпоративного кредитования оказалась лучше, на них сохраняется повышенный спрос: «Требования к российским компаниям увеличились примерно на 1,2%. Это ниже рекордного роста в марте — тогда было 2,6%, но заметно выше средних значений до введения ограничительных мер, что отражает возросшую потребность компаний в банковском финансировании на фоне снижения денежных потоков и сужения облигационного рынка».

В апреле также переломился тренд на отток средств населения из банков. Если в марте ЦБ фиксировал небольшой отток, то в апреле прирост на счетах физлиц составил около 0,8%, привела статистику председатель ЦБ. «Однако одновременно сократились средства организаций, где-то на 1,4%, но это снижение было компенсировано притоком госсредств», — заключила она.

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Набиуллина также рассказала о ситуации с ликвидностью в банковском секторе. С начала 2020 года профицит ликвидности снизился с 2,8 трлн руб. до 1,4 трлн руб., в том числе из-за возросшего спроса населения на наличные, так как «многие граждане предпочли запастись наличными». «Мы ожидаем, что по мере постепенного снятия ограничительных мер значительная часть этого объема наличных рублей вернется в банки», — отметила она.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В кризисный период усилилась тенденция по снижению срочности банковских пассивов. «Происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов до одного года. В последние месяцы такая тенденция усилилась за счет того, что компании и федеральное казначейство стали размещать свои депозиты в банках на более короткие сроки», — сказала глава ЦБ. Укрепить дисбаланс может и то, что банки сейчас реструктурируют кредиты для заемщиков, столкнувшихся со снижением платежеспособности. Нехватка длинных пассивов в будущем может ограничить способность банков в реструктуризации ссуд и выдачи долгосрочных займов, предупредила глава ЦБ.

Для выравнивая срочности пассивов ЦБ вводит долгосрочное РЕПО на сроки один месяц и один год (операции РЕПО это кредитование под залог ценных бумаг). Принять участие в аукционах, которые будут проводиться каждый месяц, смогут все банки, уже имеющие возможность проводить РЕПО с Банком России. Список ценных бумаг, которые будут приниматься в обеспечение, будет ограниченным. «По долгосрочным операциям, учитывая объективно более высокие риски, мы планируем принимать только самые надежные активы — ОФЗ и облигации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале», — сказала Набиуллина. При этом ставка по годовому РЕПО будет изменяться вслед за ключевой ставкой, благодаря чему этот инструмент предоставления ликвидности не будет влиять на процентные ставки в экономике.

Автор: Павел Казарновский
Теги: розничные кредиты, банковский сектор
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