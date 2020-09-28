Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам допуслуг создает угрозу для выдачи кредиток, считают банкиры. Под определение навязанных услуг могут попасть комиссии за снятие наличных и переводы по картам

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК). В документе содержатся предложения участников рынка, которые они высказывали на встрече 24 сентября с участием законодателей, представителей ЦБ и Минфина. Содержание письма и изложенную в нем позицию подтвердил РБК начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере. Поправки прошли первое чтение в Госдуме, из карточки законопроекта следует, что его следующее рассмотрение должно состояться в октябре.

Банки считают, что предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширяет права клиентов.

Как поправки могут отразиться на выдаче кредиток

Как отмечается в письме АБР, условия, когда заемщик может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты. «В законопроекте нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заемщик может только через суд. Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего», — поясняет Клименко. Он напоминает, что с 2021 года банковские клиенты смогут направлять жалобы финансовому омбудсмену (такая процедура рассмотрения претензий уже есть в сегменте микрокредитования). Сейчас россияне также могут жаловаться на банки в Роспотребнадзор, ЦБ или обращаться в суд.