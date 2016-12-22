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В ЦБ предсказали двукратное снижение доли долларовых вкладов россиян
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В ЦБ предсказали двукратное снижение доли долларовых вкладов россиян
Финансы, 17:58
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В ЦБ предсказали двукратное снижение доли долларовых вкладов россиян
По оценке главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ, через три-пять лет доля вкладов в американской валюте может сократиться до 10–12%
Алексей Заботкин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российские вкладчики предпочитают держать деньги в рублях, и в течение ближайших трех-пяти лет доля валютных вкладов населения может сократиться вдвое, заявил, выступая в Госдуме, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.

«По мере того как население все в большей степени имеет комфорт в держании рубля в качестве своего средства сбережений, я думаю, на горизонте трех-пяти лет выход на уровень долларизации на уровне 10–12% по депозитам вполне возможен, учитывая, что ставки по депозитам в рублях более привлекательны», — сказал Заботкин.

По данным Агентства по страхованию вкладов, по итогам января—июня 2018 года доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 0,3 п.п. — с 20,6 до 20,3%.

​​С 1 августа 2018 года ЦБ на 1 п.п. повысил нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте, то есть по валютным депозитам и расчетным счетам физических и юридических лиц, объяснив это решение стремлением «дестимулировать рост валютных обязательств».

Ранее о необходимости «девалютизации баланса банков» заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Это будет иметь позитивный долгосрочный эффект для финансовой стабильности в целом и стабильности финансовой системы, она будет меньше подвержена валютным рискам», — говорила она.

В августе—сентябре 2018 года на фоне сообщений о возможном введении новых санкций США против российских госбанков уменьшился объем средств на валютных депозитах и счетах в ряде крупнейших банков. Только за август объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — сократился на $7,4 млрд, следует из их отчетности, которую проанализировали эксперты по просьбе РБК. По состоянию на 1 сентября объем валютных счетов клиентов Сбербанка уменьшился на $3,4 млрд, ВТБ — на $2,8 млрд, а Газпромбанка — на $1,2 млрд.

В начале октября исследовательская компании Frank RG, основываясь на отчетности Сбербанка, подсчитала, что в сентябре валютные депозиты населения в Сбербанке уменьшились на $900 млн, или на 2,6%, а с начала года — на 14,6%, с $38,05 млрд на 1 января до $32,5 млрд на 1 октября.

Ситуация с оттоком валютных вкладов из Сбербанка продолжалась с начала августа до середины сентября, позже отток валютных депозитов прекратился, говорил ранее Reuters зампред правления банка Александр Морозов. Он объяснял, что помимо сезонного снижения остатков в период летних отпусков на уменьшение валютных вкладов повлияли опасения некоторых вкладчиков относительно новых американских санкций и роста волатильности на валютном рынке.

Зампред ЦБ Василий Поздышев 9 октября рассказал журналистам, что Банк России не наблюдает перетока валютных вкладов клиентов из госбанков в частные и наоборот. «То, что мы наблюдали, — это снятие валютных вкладов и перекладывание в ячейки», — сказал он.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: валютные вклады
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Путин поручил Чайке и Бастрыкину проверить удорожание строительства ЦКАД Политика
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