Банки не стали резко повышать ставки вкладов вслед за ЦБ

Управляющий директор НКР: рост ставки может не в полной мере отразиться на вкладах

ЦБ внепланово повысил ключевую ставку, но банки пока не торопятся поднимать доходность вкладов на сопоставимую величину. Такая же ситуация может сложиться и в сегменте кредитов и ипотеки, считают аналитики

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Внеплановое повышение ставки ЦБ с 8,5 до 12% вызвало сдержанную реакцию банков: крупные игроки дали осторожные комментарии о своих планах.

ВТБ объявил, что поднимет доходность депозитов на 1 процентный пункт, до 11%, а для впервые открытых накопительных счетов — до 12% годовых. Новые условия по срочным вкладам будут доступны с 17 августа, а по накопительным счетам — в начале следующей недели, сообщили в банке.

Сбербанк не вышел с анонсом скорого пересмотра процентов по вкладам. В июле, когда ЦБ поднял ставку на 1 п.п., до 8,5%, «Сбер» отреагировал на это почти сразу.

Банк «Дом.РФ» повысил ставки по вкладу «Мой дом» на 1–2,2 п.п. в зависимости от срока размещения, сообщил зампред кредитной организации Алексей Косяков. Доходность годового депозита теперь составляет 11%. По накопительному счету ставка вырастет на 2,2 п.п., до 10% годовых.

«Почта Банк в ближайшее время также повысит ставки по краткосрочным вкладам до 12% годовых, а также предложит новый накопительный счет», — отметил зампред правления кредитной организации Алексей Охорзин. По длинным депозитам, вероятнее всего, ставки до конца сентября существенно меняться не будут, добавил он, пояснив, что банки подняли их ранее.

Абсолют Банк скорректирует ставки по депозитным продуктам, допустил его зампред правления Антон Павлов. «Повышение будет в диапазоне 1–3 п.п. в зависимости от условий продукта и срока размещения», — пояснил он.

О планах повысить доходность депозитных продуктов также сообщили в Альфа-банке, «Открытии», Росбанке и МТС-Банке. Аналогичный шаг рассматривают Ренессанс Банк и банк «Зенит», но их представители отмечают, что изменение «не будет симметричным» росту ставки ЦБ.

МКБ будет принимать решение «с учетом рыночной конъюнктуры и потребностей клиентов», сказал представитель банка.

РБК направил запрос в крупные кредитные организации.

Чем объясняется такая реакция банков

По данным ЦБ, в третьей декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках выросла до 8,1%, прибавив 0,3 п.п. На июльском заседании регулятор пересмотрел ставку на 1 п.п.

После внепланового повышения ставки сразу на 3,5 п.п. банки на какое-то время могут занять «выжидательную позицию» и не менять условия по продуктам, считает управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин. По его словам, участникам рынка может быть необходима пауза, чтобы «спрогнозировать дальнейшую траекторию ключевой ставки».

В пресс-релизе по ставке Банк России не дал однозначного сигнала по дальнейшим решениям, однако вскоре распространил комментарий, в котором допустил новый раунд ужесточения политики на ближайших заседаниях. Плановое заседание по ставке намечено на 15 сентября.

«Полагаю, что в текущих условиях активнее будут повышаться ставки по краткосрочным вкладам, чтобы избежать перетока вкладчиков в другие банки. Более определенно можно будет говорить на горизонте одной-двух недель, когда на рынке сформируется более четкая тенденция», — заключает Алутин.

Ставки привлечения скорректируются, но не так резко, как ключевая, соглашается ведущий аналитик банковских рейтингов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Она напоминает, что в целом рост стоимости привлечения вкладов банкам не выгоден, поскольку увеличивает их процентные расходы и уменьшает прибыль.

В 2022 году, на пике кризиса после первого внепланового решения ЦБ [тогда повысил ставку до 20%], участники рынка реагировали оперативно, напоминает Богомолова. «В настоящее время ситуация отличается: рост ставки не столь резкий, альтернативных источников сохранения сбережений для населения не так уж и много, поэтому массовых оттоков не ожидаем, по мере закрытия старых вкладов они будут перекладываться по новым ставкам», — говорит аналитик.

«Текущее повышение ключевой ставки может не в полной мере отразиться на стоимости привлеченных средств. В отличие от ситуации конца февраля — начала марта 2022 года, банки не испытывают проблем с ликвидностью, привлеченные средства активно растут, паники населения не наблюдается», — соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он допускает коррекцию ставок по вкладам в пределах 2 п.п.

Что будет со ставками по кредитам

Крупные банки детально не раскрывают планов по изменению условий по потребкредитам и ипотеке после нового подъема ставки ЦБ.

В Абсолют Банке заявили, что ставки по рыночной ипотеке будут скорректированы.

В МТС-банке отметили, что стоимость денег на рынке изменилась и это повлечет рост ставок не только по вкладам, но и по кредитам.

«В числе целей ужесточения денежно-кредитной политики — снизить привлекательность кредитов для населения через повышение их стоимости. Таким образом, без удорожания стоимости заемных денег нельзя говорить о снижении размера ключевой ставки в будущем», — подчеркнул представитель банка «Зенит».

Росбанк «будет актуализировать» ставки по ипотеке, отметил директор «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. «Льготные [программы] будут затронуты минимально, если будут вообще», — добавил он.

В июле подъем ставки ЦБ привел к заметному пересмотру ставок по рыночным программам ипотеки. По данным «Дом.РФ», с 21 июля по 11 августа средняя ставка по кредитам на новостройки в топ-20 банках выросла на 0,75 п.п., до 11,81%. По ипотеке на готовое жилье ставка за тот же период поднялась на 0,82 п.п., до 11,99% годовых.

После коррекции ключевой ставки на 3,5 п.п. ставки по кредитам могут увеличиться на меньшую величину, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Повышение ставки уже отчасти заложено в банковские продукты», — аргументирует он. Ставки по рыночной ипотеке, по его оценкам, вырастут еще в переделах 1 п.п.

Ипотечные ставки будут корректироваться на 2–2,5 п.п., оценивает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова: «Население за последние десять лет отвыкло от ипотечных ставок на уровне около 15%, поэтому в целях недопущения просадок по спросу банки пока не будут делать столь резких движений по предлагаемым ставкам». Однако аналитик допускает, что кредиторы будут пересматривать условия по уже одобренным заявкам на ипотеку в тех случаях, когда заемщик еще не заключил договор.

«В условиях нарастающих инфляционных ожиданий текущее повышение ключевой ставки может быть промежуточным шагом к дальнейшему сдерживанию роста цен. В этой связи банки будут ограничивать выдачи на ранее одобренных условиях», — поясняет Носова.

«Большая часть банков сохранит условия по уже одобренным ипотечным заявкам, но при условии выхода заемщиков на сделку в короткие сроки — до конца августа», — полагает аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Она тоже ожидает роста стоимости ипотечных кредитов, причем не только рыночных: ставки по льготной ипотеке, по ее словам, могут «приблизиться к установленным государством максимумам». Для ипотеки на новостройки сейчас это 8% годовых, а для семейной — 6%.

«Мы не ожидаем существенного роста ставок по потребительским кредитам, поскольку они и так уже находятся на достаточно высоком уровне», — продолжает Солдатенкова. Чтобы не ухудшать условия по кредитам и не менять «без того заградительные ставки», участники рынка могут поменять требования к клиентам, считает эксперт. «Просто сократить круг потенциальных заемщиков, оставив для проверенных клиентов относительно приемлемые ценовые условия», — объясняет она.