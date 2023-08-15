Банки не стали резко повышать ставки вкладов вслед за ЦБ
Внеплановое повышение ставки ЦБ с 8,5 до 12% вызвало сдержанную реакцию банков: крупные игроки дали осторожные комментарии о своих планах.
- ВТБ объявил, что поднимет доходность депозитов на 1 процентный пункт, до 11%, а для впервые открытых накопительных счетов — до 12% годовых. Новые условия по срочным вкладам будут доступны с 17 августа, а по накопительным счетам — в начале следующей недели, сообщили в банке.
- Сбербанк не вышел с анонсом скорого пересмотра процентов по вкладам. В июле, когда ЦБ поднял ставку на 1 п.п., до 8,5%, «Сбер» отреагировал на это почти сразу.
- Банк «Дом.РФ» повысил ставки по вкладу «Мой дом» на 1–2,2 п.п. в зависимости от срока размещения, сообщил зампред кредитной организации Алексей Косяков. Доходность годового депозита теперь составляет 11%. По накопительному счету ставка вырастет на 2,2 п.п., до 10% годовых.
- «Почта Банк в ближайшее время также повысит ставки по краткосрочным вкладам до 12% годовых, а также предложит новый накопительный счет», — отметил зампред правления кредитной организации Алексей Охорзин. По длинным депозитам, вероятнее всего, ставки до конца сентября существенно меняться не будут, добавил он, пояснив, что банки подняли их ранее.
- Абсолют Банк скорректирует ставки по депозитным продуктам, допустил его зампред правления Антон Павлов. «Повышение будет в диапазоне 1–3 п.п. в зависимости от условий продукта и срока размещения», — пояснил он.
- О планах повысить доходность депозитных продуктов также сообщили в Альфа-банке, «Открытии», Росбанке и МТС-Банке. Аналогичный шаг рассматривают Ренессанс Банк и банк «Зенит», но их представители отмечают, что изменение «не будет симметричным» росту ставки ЦБ.
- МКБ будет принимать решение «с учетом рыночной конъюнктуры и потребностей клиентов», сказал представитель банка.
- РБК направил запрос в крупные кредитные организации.
Чем объясняется такая реакция банков
По данным ЦБ, в третьей декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках выросла до 8,1%, прибавив 0,3 п.п. На июльском заседании регулятор пересмотрел ставку на 1 п.п.
После внепланового повышения ставки сразу на 3,5 п.п. банки на какое-то время могут занять «выжидательную позицию» и не менять условия по продуктам, считает управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин. По его словам, участникам рынка может быть необходима пауза, чтобы «спрогнозировать дальнейшую траекторию ключевой ставки».
В пресс-релизе по ставке Банк России не дал однозначного сигнала по дальнейшим решениям, однако вскоре распространил комментарий, в котором допустил новый раунд ужесточения политики на ближайших заседаниях. Плановое заседание по ставке намечено на 15 сентября.
«Полагаю, что в текущих условиях активнее будут повышаться ставки по краткосрочным вкладам, чтобы избежать перетока вкладчиков в другие банки. Более определенно можно будет говорить на горизонте одной-двух недель, когда на рынке сформируется более четкая тенденция», — заключает Алутин.
Ставки привлечения скорректируются, но не так резко, как ключевая, соглашается ведущий аналитик банковских рейтингов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Она напоминает, что в целом рост стоимости привлечения вкладов банкам не выгоден, поскольку увеличивает их процентные расходы и уменьшает прибыль.
В 2022 году, на пике кризиса после первого внепланового решения ЦБ [тогда повысил ставку до 20%], участники рынка реагировали оперативно, напоминает Богомолова. «В настоящее время ситуация отличается: рост ставки не столь резкий, альтернативных источников сохранения сбережений для населения не так уж и много, поэтому массовых оттоков не ожидаем, по мере закрытия старых вкладов они будут перекладываться по новым ставкам», — говорит аналитик.
«Текущее повышение ключевой ставки может не в полной мере отразиться на стоимости привлеченных средств. В отличие от ситуации конца февраля — начала марта 2022 года, банки не испытывают проблем с ликвидностью, привлеченные средства активно растут, паники населения не наблюдается», — соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он допускает коррекцию ставок по вкладам в пределах 2 п.п.
Что будет со ставками по кредитам
Крупные банки детально не раскрывают планов по изменению условий по потребкредитам и ипотеке после нового подъема ставки ЦБ.
- В Абсолют Банке заявили, что ставки по рыночной ипотеке будут скорректированы.
- В МТС-банке отметили, что стоимость денег на рынке изменилась и это повлечет рост ставок не только по вкладам, но и по кредитам.
- «В числе целей ужесточения денежно-кредитной политики — снизить привлекательность кредитов для населения через повышение их стоимости. Таким образом, без удорожания стоимости заемных денег нельзя говорить о снижении размера ключевой ставки в будущем», — подчеркнул представитель банка «Зенит».
- Росбанк «будет актуализировать» ставки по ипотеке, отметил директор «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. «Льготные [программы] будут затронуты минимально, если будут вообще», — добавил он.
В июле подъем ставки ЦБ привел к заметному пересмотру ставок по рыночным программам ипотеки. По данным «Дом.РФ», с 21 июля по 11 августа средняя ставка по кредитам на новостройки в топ-20 банках выросла на 0,75 п.п., до 11,81%. По ипотеке на готовое жилье ставка за тот же период поднялась на 0,82 п.п., до 11,99% годовых.
После коррекции ключевой ставки на 3,5 п.п. ставки по кредитам могут увеличиться на меньшую величину, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Повышение ставки уже отчасти заложено в банковские продукты», — аргументирует он. Ставки по рыночной ипотеке, по его оценкам, вырастут еще в переделах 1 п.п.
Ипотечные ставки будут корректироваться на 2–2,5 п.п., оценивает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова: «Население за последние десять лет отвыкло от ипотечных ставок на уровне около 15%, поэтому в целях недопущения просадок по спросу банки пока не будут делать столь резких движений по предлагаемым ставкам». Однако аналитик допускает, что кредиторы будут пересматривать условия по уже одобренным заявкам на ипотеку в тех случаях, когда заемщик еще не заключил договор.
«В условиях нарастающих инфляционных ожиданий текущее повышение ключевой ставки может быть промежуточным шагом к дальнейшему сдерживанию роста цен. В этой связи банки будут ограничивать выдачи на ранее одобренных условиях», — поясняет Носова.
«Большая часть банков сохранит условия по уже одобренным ипотечным заявкам, но при условии выхода заемщиков на сделку в короткие сроки — до конца августа», — полагает аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Она тоже ожидает роста стоимости ипотечных кредитов, причем не только рыночных: ставки по льготной ипотеке, по ее словам, могут «приблизиться к установленным государством максимумам». Для ипотеки на новостройки сейчас это 8% годовых, а для семейной — 6%.
«Мы не ожидаем существенного роста ставок по потребительским кредитам, поскольку они и так уже находятся на достаточно высоком уровне», — продолжает Солдатенкова. Чтобы не ухудшать условия по кредитам и не менять «без того заградительные ставки», участники рынка могут поменять требования к клиентам, считает эксперт. «Просто сократить круг потенциальных заемщиков, оставив для проверенных клиентов относительно приемлемые ценовые условия», — объясняет она.