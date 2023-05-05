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Финансы ,  
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Средний размер банковского вклада в России впервые превысил ₽300 тыс.

АСВ: средний размер вклада в российском банке достиг рекордных 301 тыс. руб.
После кризисного года в России резко выросла величина банковского вклада, подсчитали в АСВ. Средний показатель улучшился за счет состоятельных клиентов
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

На 1 апреля 2023 года средний размер вклада в российских банках достиг 301 тыс. руб., сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Как следует из его статистики, это рекордная величина как минимум с апреля 2021 года, когда госкорпорация обновила методологию расчета показателя, хотя и до этого он был меньше. С начала года средний размер вклада увеличился на 9,5%, что тоже является максимальным приростом за последние два года.

В кризисном 2022 году показатель находился в диапазоне 270-276 тыс. руб. за исключением одной отчетной даты — по итогам первого квартала прошлого года средняя величина вклада составила 284 тыс. руб.

Агентство учитывает объем средств физлиц на счетах и депозитах в российских банках, входящих в систему страхования вкладов. Все счета одного клиента внутри одного банка в статистике считаются за один вклад. В расчет не берутся вклады с остатками менее 1 тыс. руб.

Как следует из обзора АСВ, на 1 апреля объем застрахованных вкладов россиян достигал 36,89 трлн руб. С начала года он не изменился. Увеличение среднего размера вклада в январе-марте могло произойти за счет состоятельных клиентов.

  • Самая малочисленная группа — вкладчики с «чеками» от 10 млн руб. (0,1% от общего числа) — в первом квартале увеличила остатки на счетах и депозитах на 3,7%. Но их количество выросло на 6%.

  • Объем вкладов в диапазоне от 3 до 10 млн руб. за отчетный период вырос на 6,3%. На ту же величину подскочило количество таких вкладчиков.

  • Депозиты и счета на меньшие чеки — от 1,4 до 3 млн руб. и от 1 до 1,4 млн руб. — в денежном выражении увеличились на 3,8% и 2,8% соответственно. 1,4 млн руб. — максимальная сумма для одного застрахованного вклада.

  • Объем вкладов меньше 1 млн руб. вовсе сократился — на 5,5% за квартал.

В общей структуре небольшие депозиты имеют самый высокий вес — на них приходится 30,8% всех застрахованных средств физлиц. Такими остатками на счетах располагают 96,8% российских вкладчиков. Вклады от 3 до 10 млн руб. занимают 13,2% от общего объема, их имеют всего 0,4% клиентов.

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По данным ЦБ, в январе-марте средняя доходность банковских вкладов в России незначительно снизилась — с 8,13% в первой декаде января до 7,64% в третьей декаде апреля. Речь идет о ставках в 10 крупнейших российских банках по размеру депозитного портфеля.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Вклады АСВ
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