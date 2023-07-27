Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке

Резкий подъем ключевой ставки ЦБ начинает переноситься в стоимость кредитов: три крупных банка — Газпромбанк, Росбанк и «Уралсиб» — уже ухудшили условия по ипотеке, заметил РБК. Рост ставок продолжится, считают эксперты

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

После решения ЦБ поднять ключевую ставку с 7,5 до 8,5% российские банки начали повышать ставки по ипотеке. С 26 июля условия по рыночным ипотечным программам ухудшили сразу три крупных банка:

Газпромбанк поднял ставку по ипотеке на новостройки и готовое жилье как минимум на 0,5 п.п. — до 12,3% для кредитов на сумму от 10 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и для сумм от 5 млн руб. в остальных регионах, следует из информации на его сайте. На 21 июня базовый уровень ставок по рыночным ипотечным программам в Газпромбанке составлял 11,7%, показывают данные «Дом.РФ». В Газпромбанке не ответили на запрос РБК.

Росбанк увеличил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п., сообщил директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. «Актуальная ставка на новостройку вне программ от 12,15%, на вторичное жилье базовая ставка такая же, 12,15%», — уточнил он.

«Уралсиб» повысил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,2–0,3 п.п., следует из информации в тарифных планах банка. По кредитам на сумму до 6 млн руб. процент вырос с 12,29 до 12,59% годовых, по ссудам от 6 млн руб. — с 11,79 до 11,99%. В «Уралсибе» отказались от комментариев.

Телеграм-канал «Ипотека и недвижимость» сообщил о предстоящем повышении ипотечных ставок в банке «Открытие», не раскрыв деталей. Представитель кредитной организации подтвердил РБК, что такие планы есть. Он уточнил, что пересмотр условий затронет «классические ипотечные продукты», но не льготные программы.

Лидеры сегмента — Сбербанк и ВТБ — пока условия по ипотеке не меняли. В «Сбере» базовая ставка по рыночным программам на 26 июля составляла 10,6% для новостроек и 10,9% для готового жилья. ВТБ предлагает кредиты на жилье по рыночным программам под 10,9% годовых.

Чего ждать дальше

21 июля Банк России вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что рост ставки продолжится. Крупные банки вслед за решением регулятора анонсировали увеличение доходности вкладов, писал РБК. Пересмотр условий по необеспеченным кредитам и ипотеке многие игроки не комментировали, но некоторые допускали подъем ставок.

Рост стоимости ипотеки — естественная реакция на изменение ставки ЦБ, говорит Мамонов из Росбанка. Он напоминает, что для банков уже увеличилась стоимость фондирования: участники рынка до этого повысили доходность вкладов. Хотя ставка ЦБ была неизменной с сентября прошлого года, кредитные организации провели как минимум две волны пересмотра ипотечных ставок: в конце прошлого года и весной этого.

По данным «Дом.РФ», на 21 июля средняя ставка по нельготной ипотеке в топ-20 банках составляла 11,06% для новостроек и 11,17% для вторичного рынка (.pdf).

Ставки по рыночным программам будут повышаться примерно на те же 100 базисных пунктов, что и ключевая, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Сбербанк и ВТБ могут повременить с повышением в целях удержания большого числа клиентов», — допускает аналитик.

Решение ЦБ по ставке превзошло ожидания рынка и пока не учтено в их предложениях по продуктам, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин: «Банки ранее закладывали в своей политике повышение ставки на 0,5 п.п. В случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики до конца года можно ждать соответствующего роста ставок».

Ухудшение условий по ипотечным кредитам скажется на выдачах, считают опрошенные РБК эксперты. «Ставки по вторичке на уровне 10–11% не рассматриваются как заградительные. Однако 12–13% — пограничное значение ставок, выше которого спрос на ипотеку будет сдержанным», — аргументирует Носова.

Тем не менее значительную долю в выдачах ипотеки занимают льготные программы, отмечает Лопатин: «Они останутся драйвером роста сегмента, ведь ставки по ним пока не повышались. К тому же часть заемщиков может пойти на вторичный рынок, где при схожих ставках цена за квадратный метр ниже». По данным «Дом.РФ», на 21 июля средняя ставка по льготной ипотеке на новостройки в топ-20 банках составляла 7,44%, по семейной ипотеке — 5,42%

По оценкам Frank RG, за январь—июнь российские банки одобрили населению ипотеку на 3,07 трлн руб., что в 1,6 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Объем выдач на 12,7% больше докризисного результата первой половины 2021 года, который в целом был рекордным для ипотечного рынка.

ЦБ ожидает, что в 2023 году темпы роста ипотечного кредитования в России составят 17–21% против 13–17%, заложенных ранее в среднесрочный прогноз регулятора. На 1 июля портфель ипотечных ссуд составлял 15,65 трлн руб. (.pdf)