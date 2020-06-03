Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

На 1 мая почти 30% средств населения в банках оказалась на текущих счетах, а не во вкладах, основной рост пришелся на апрель. Его обеспечили антикризисные выплаты государства, а также частичный вывод денег с депозитов

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В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР. На начало года показатель составлял 8 трлн руб., или 26%, и считался рекордным.

Больше половины этого притока произошло в нетрудовом апреле. В этом месяце рублевые остатки на карточных счетах выросли на 0,6 млрд руб., оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, апрельский прирост — «рекорд за всю историю, если исключить сезонный рост в декабре». В последнем месяце года текущие счета россиян обычно увеличиваются за счет премиальных, тринадцатых зарплат, досрочного перечисления январских пенсий.

Откуда приходят деньги

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады. «Отчасти это продолжение тенденции предыдущих месяцев, связанной как с небольшой разницей в ставках между карточными счетами и вкладами во многих розничных банках, так и с ожиданиями повышения ставок по вкладам», — замечает аналитик. В марте на фоне начавшихся кризисных явлений были сильны ожидания роста ставок по аналогии с 2014 годом. Но апрельский рост остатков на счетах сопровождался сокращением сбережений на депозитах, обращает внимание Волков.