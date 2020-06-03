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Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

На 1 мая почти 30% средств населения в банках оказалась на текущих счетах, а не во вкладах, основной рост пришелся на апрель. Его обеспечили антикризисные выплаты государства, а также частичный вывод денег с депозитов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР. На начало года показатель составлял 8 трлн руб., или 26%, и считался рекордным.

Больше половины этого притока произошло в нетрудовом апреле. В этом месяце рублевые остатки на карточных счетах выросли на 0,6 млрд руб., оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, апрельский прирост — «рекорд за всю историю, если исключить сезонный рост в декабре». В последнем месяце года текущие счета россиян обычно увеличиваются за счет премиальных, тринадцатых зарплат, досрочного перечисления январских пенсий.

Откуда приходят деньги

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады. «Отчасти это продолжение тенденции предыдущих месяцев, связанной как с небольшой разницей в ставках между карточными счетами и вкладами во многих розничных банках, так и с ожиданиями повышения ставок по вкладам», — замечает аналитик. В марте на фоне начавшихся кризисных явлений были сильны ожидания роста ставок по аналогии с 2014 годом. Но апрельский рост остатков на счетах сопровождался сокращением сбережений на депозитах, обращает внимание Волков.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС

Как сообщал ЦБ, в апреле средства населения в банках выросли на 1,2%, или на 371 млрд руб. Клиенты продолжили забирать валютные депозиты — в апреле объем вложений в них сократился на $1,1 млрд. Хотя рублевые сбережения физлиц в апреле в целом выросли на 455 млрд руб., именно с депозитов вкладчики забрали 0,2 млрд руб., утверждает Осадчий.

Но рост общего показателя, по его словам, обеспечили выплаты от государства на поддержку населения в кризис. Осадчий обращает внимание на рост остатков на «карточном» счете 40817, на котором учитываются средства физлиц, не связанные с ведением предпринимательской деятельности. Это суммы, которые вносятся наличными, любые поступления от переводов, в том числе пенсий и социальных выплат. «Рост рублевых остатков на [счете] 40817 в апреле произошел преимущественно за счет роста в Сбербанке (+0,3 трлн руб.) и в ВТБ (+0,1 трлн руб.)», — подсчитал он.

«В апреле начали поступать выплаты из бюджета, в том числе людям с невысоким доходом. Они понимали, что эти деньги скоро им потребуются, в том числе для покупок онлайн, и оставляли их на счетах», — поясняет Волков.

Что касается валютных сбережений населения, то на их переток в большей степени влияет политика банков, считает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. «Валютные счета за счет резкого снижения ставок банками, в частности после действий ФРС, перестали быть привлекательными. Выгоднее держать средства на расчетных счетах для того, чтобы оперативно менять их на рубли в случае снижения курса российской валюты. Кроме того, рынок переполнен слухами о возможных заморозках валютных счетов», — объяснил эксперт.

Что говорят банки

  • Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «В принципе, мы видели большую неопределенность у наших розничных клиентов по вопросам, связанным с налогообложением вкладов. И только после разъяснений ситуация более-менее успокоилась. Второе — остатки на текущих счетах постепенно утилизируются на повседневные нужды наших клиентов, которые в повышенном объеме возникали в период неопределенности из-за пандемии», — пояснил он. Сокращение валютных депозитов физлиц он связал с сознательным решением менеджмента ВТБ не увеличивать доходность таких продуктов.
  • «В марте и апреле мы действительно видели некоторый отток средств с депозитов, но его большая часть была связана прежде всего с тем, что граждане изымали средства на тот случай, если придется долго оставаться в самоизоляции, или им нужны были деньги для срочных покупок», — отмечает представитель Газпромбанка. Клиенты активно перекладывались в накопительные счета и различные инвестиционные инструменты, в том числе облигации, но сейчас банк наблюдает «восстановление позитивной динамики в части прироста депозитного портфеля».
  • Райффайзенбанк отметил перемещение сбережений из вкладов на счета, но не считает этот процесс необратимым. «Срочные вклады остаются интересными для определенной группы клиентов, поэтому полное замещение этого продукта накопительными счетами в ближайшем будущем мы не увидим», — сказал представитель кредитной организации.
  • Практически 70% средств, изъятых с вкладов, остались на счетах клиентов, оценивает руководитель бизнеса «депозиты» департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева. «На текущий момент население считает, что лучше держать средства под рукой: картой можно и расплатиться в магазине, и совершить покупку в интернете, и снять наличные средства при особой необходимости», — поясняет она. Многие клиенты в апреле закрывали вклады, чтобы тратить деньги на личные нужды, не обязательно связанные с потреблением. «Руководители бизнесов снимали средства для вложения в бизнес, оплату труда работникам и прочее», — приводит примеры топ-менеджер банка «Санкт-Петербург».
Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, счета, вклады
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