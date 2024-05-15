Продажи российских активов за рубежом выросли в 7 раз и превысили $1 млрд

Денежный объем сделок по продаже российских активов за рубежом вырос в семь раз, до $1,1 млрд, подсчитали в AK&M. Основной причиной продажи таких активов за границей стали санкционные риски, констатируют эксперты

Фото: Олег Яковлев / РБК

Денежный объем сделок по покупке иностранцами принадлежащих российским компаниям или гражданам активов за рубежом в первом квартале 2024 года вырос почти в семь раз, следует из отчета по рынку M&A (слияний и поглощений), подготовленного агентством AK&M (есть у РБК). Так, в первом квартале 2023 года объем таких сделок составлял $158,6 млн, а в том же отчетном периоде 2024-го достиг $1,1 млрд, подсчитали в агентстве.

В количественном выражении число сделок с российскими активами за рубежом, напротив, сократилось — с шести до четырех. За весь 2023 год было совершено 23 сделки по покупке иностранцами российских зарубежных активов, а их общая сумма составила около $3,5 млрд, отмечало AK&M в годовом отчете по рынку слияний и поглощений.

Крупнейшей сделкой с иностранными активами в первом квартале 2024 года стала покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли (26,19%) в железнодорожном перевозчике Globaltrans у трех фирм с российскими бенефициарами. Сама Globaltrans была зарегистрирована на Кипре, но весной завершила переезд в Абу-Даби (ОАЭ). Стоимость этой сделки не раскрывалась, но, по оценке AK&M, актив мог быть продан за $774,5 млн. Второй по величине транзакцией стала продажа МТС своей армянской «дочки» — ЗАО «МТС Армения» (работает под брендом Viva-MTS) — кипрской компании Fedilco Group Limited. Согласно данным годового отчета МТС, сумма сделки составила $209,1 млн. Третьей по стоимости AK&M называет сделку по продаже «Трансмашхолдингом» двух казахстанских активов — долей в АО «Локомотивосборочный завод» (ЛКЗ), подконтрольном «Казахстанским железным дорогам», и в совместном с французами проекте Alstom. Пакеты акций в обеих компаниях отошли американской Wabtec Transportation Engines. Активы были проданы за $81 млн.

Эксперты AK&M отмечают рост интереса к покупке российских активов за рубежом. Другие аналитики по-разному оценивают спрос на них в иностранных юрисдикциях, но сходятся во мнении, что одной из основных причин их продажи являются санкционные риски.

Есть ли интерес к зарубежным активам российских компаний

Интерес к российским активам за рубежом присутствует, но его нельзя назвать взрывным, оценивает партнер корпоративной практики фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» Константин Минеев. Он обращает внимание, что, несмотря на существенный рост денежного объема, количество сделок по сравнению с первым кварталом 2023 года уменьшилось. «Одна-две крупные сделки могут существенно повлиять на объем, но не изменить общей картины», — объясняет эксперт. Также, по мнению Минеева, нельзя не учитывать эффект «низкой базы»: большие сделки, особенно если они являются кросс-юрисдикционными, требуют долгой подготовки.

«Российские компании к настоящему моменту уже лучше подготовились к продаже зарубежных дочерних обществ, чем в первые годы введения санкционных ограничений, что может поспособствовать некоторому росту продаж», — отмечает старший партнер Verba Legal Татьяна Невеева. Кроме того, в первое время большая часть российского бизнеса стремилась к редомициляции своих активов настолько, насколько это было возможно, добавляет она. На сегодняшний день уже понятно, где редомициляция возможна и эффективна, а где единственным способом снижения рисков иностранных юрисдикций для группы становится продажа иностранных активов, объясняет Невеева. При этом говорить о существенном интересе к российским активам на основании квартальных данных нельзя, заключает эксперт.

Партнер департамента финансового консультирования компании ДРТ Максим Толкачев также неоднозначно оценивает квартальные данные. По его мнению, большой рост денежных объемов при небольшом количестве сделок «представляет собой скорее случайность на малых числах».

Почему российский бизнес продает активы за рубежом

В AK&M связывают продажи зарубежных активов российскими компаниями с санкционными рисками и минимизацией затрат при работе на неперспективных рынках.

Об этом же говорит и Толкачев из ДРТ: «Важно помнить, что с 2022 года в отношении целого ряда российских активов в Европе была внедрена процедура внешнего управления, а в некоторых случаях де-факто произошла их национализация иностранным государством. Поэтому продажа, если ее удалось согласовать с иностранными властями, зачастую при невозможности операционной работы актива в стране, представляется чуть ли не единственным выходом». Открытым остается вопрос и рыночности цены на такие активы. «В каждом случае и в каждой иностранной географии наверняка было много нюансов и особенностей», — допускает эксперт. Активы иностранцев в России, например, продаются с дисконтом не менее 50%, без его предоставления невозможно совершить сделку по выкупу бизнеса у нерезидента.

С тем, что потенциальная угроза включения в санкционные списки подталкивает российских предпринимателей к снижению зарубежного присутствия, согласна и Невеева. Пока актив не под санкциями — сделка может быть выгодной для продавца. Как только он попадает под ограничения (например, в американский SDN-лист), возникают существенные трудности в продолжении деятельности бизнеса за рубежом и резко снижается круг покупателей, объясняет эксперт.

Если актив расположен в недружественной юрисдикции, то у его российских собственников уже сейчас может не быть возможности им эффективно управлять, добавляет Минеев. Кроме того, российские владельцы могут опасаться, что в случае давления местных регуляторов или конкурентов не получат должной защиты в местных судах, продолжает эксперт. «Наконец, и это релевантно безотносительно юрисдикции, многие собственники желают сосредоточиться на ведении бизнеса в России и в связи с этим могут рассматривать свои иностранные бизнес-активы в качестве объекта для продажи», — заключает Минеев. По его мнению, активы российских компаний за рубежом могут продаваться с дисконтом от рыночной цены.

Что еще происходило на рынке M&A

Относительно первого квартала 2023 года в январе—марте 2024-го на 19,4% снизилась общая сумма сделок на российском рынке слияний и поглощений — с $12,04 млрд до $9,7 млрд, указано в отчете AK&M. Также на четверть снизилась и средняя цена сделки — с $68,6 млн в первом квартале 2023 года до $52,1 млн в январе—марте 2024-го.

Сократилось число выходов иностранцев из российских активов. По данным агентства, в первом квартале 2024 года зафиксировано 15 таких сделок общей стоимостью $727,2 млн. В том же отчетном периоде 2023 года была совершена 21 подобная сделка на общую сумму $2,6 млрд. Тренд на замедление исхода иностранцев из России начал формироваться еще в 2023 году на фоне естественного уменьшения активов на продажу, ужесточения регулирования таких сделок и роста ключевой ставки Банка России, отмечали эксперты.