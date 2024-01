Бизнесмен из Казахстана выкупил долю в российском Globaltrans

Бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% одного из крупнейших российских ж/д-перевозчиков Globaltrans и заключил сделки на покупку еще 5,43%. Компания проводит редомициляцию с Кипра в Абу-Даби

Кайрат Итемгенов (Фото: st.europharma.kz)

Инвестиционная компания из Казахстана AQNIET, бенефициарным владельцем которой является Кайрат Итемгенов, приобрела доли трех фирм в одном из крупнейших российских ж/д-перевозчиков Globaltrans и теперь владеет 26,19% акций. Об этом говорится на сайте компании.

AQNIET приобрела доли Onyx Investments Ltd (бенефициар — Никита Мишин), Mapple Valley Investments Ltd (бенефициар — Константин Николаев) и Goldriver Resources Ltd (бенефициар — Сергей Мальцев). Мишин и Николаев являются сооснователями российской компании. Мальцев возглавляет совет директоров Globaltrans. Он заявил, что намерен остаться в компании и номинироваться в состав совета директоров после завершения редомициляции в Абу-Даби.

Кроме того, AQNIET Итемгенова заключила сделки о приобретении долей двух других акционеров Globaltrans, в том числе 100% акций Litten Investments Ltd (бенефициар — неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans Александр Елисеев). Закрытие сделок ожидается не позднее второго полугодия 2024-го. После этого AQNIET будет принадлежать 31,62% перевозчика.

Николаев владел 10,8% акций Globaltrans, Мишину принадлежало 11,5%. Они также владеют 0,9% акций компании вместе с другим сооснователем Андреем Филатовым через Transportation Investments Management Ltd. Филатову принадлежит еще 11,5%.

Сумма сделок не называется.

Что известно про Globaltrans Globaltrans — многофункциональный транспортный оператор, осуществляющий доставку металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля в более чем 60 стран. Владеет активами в России, на Украине, в Эстонии, Латвии и Финляндии. По состоянию на конец декабря 2022 года на балансе компании более 66 тыс. вагонов, основная доля парка представлена полувагонами. В августе 2023 года акционеры Globaltrans утвердили решение провести редомициляцию с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) в Абу-Даби. Из-за кипрской регистрации компания не выплачивала дивиденды с 2022 года.

Кайрат Итемгенов заявил, что полностью поддерживает стратегию Globaltrans, в том числе процесс редомициляции. «Данная инвестиция представляет для меня уникальную возможность диверсифицироваться в привлекательную отрасль и стать крупным акционером в компании с устойчивой бизнес-моделью, отличными перспективами и значимой позицией на рынке, а также с высоким уровнем корпоративного управления», — приводятся его слова в сообщении.

Активы казахстанского бизнесмена Кайрата Итемгенова не связаны с логистикой — они сосредоточены в фармацевтической и гостиничной сферах. По оценке Forbes, состояние Итемгенова — $323 млн. В октябре 2023 года предприниматель вошел в список 50 влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.Kz, заняв 31-е место. Итемгенов является председателем наблюдательного совета и мажоритарным акционером ТОО Aqniet Group, которая управляет аптечными сетями под брендами Europharma и ArzanPharm. Бизнесмену также принадлежат TOO KBI Energy, TOO Satti Logistics, тепличный комплекс Greenhouse-Qaztomat, отели Mövenpick и Pana в Москве, гостиничный комплекс под брендами Novotel Living и Ibis Style в Алма-Ате.