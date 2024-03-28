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Трансмашхолдинг избавился от всех активов в Казахстане

Минпрострой Казахстана: Трансмашхолдинг избавился от всех активов в республике
ТМХ, как пишет издание Orda, имел доли в двух заводах в Казахстане, ими теперь владеют американская и французская компании. Однако было известно о приобретении холдингом как минимум еще одного предприятия в республике
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский производитель подвижного состава для железных дорог и метро Трансмашхолдинг (ТМХ) более не владеет долями в казахстанских машиностроительных предприятиях, сообщает местное издание Orda со ссылкой на Минпромстрой республики.

Издание пишет, что с 2012 года у ТМХ была 50-процентная доля в АО «Локомотивосборочный завод» (ЛКЗ), подконтрольном «Казахстанским железным дорогам». С 2018-го российский холдинг участвовал в совместном проекте с французской машиностроительной компанией Alstom на базе ТОО «Электровозосборочный завод» (ЭСЗ) по выпуску тяговых трансформаторов.

Как сообщили в Минпромстрое, 100% ЛКЗ принадлежат американской Wabtec Transportation Engines Holding B.V. (как пишет издание «Курсив», долей в ЛКЗ ТМХ владел до сентября 2022-го), такой же пакет в ЭСЗ — Alstom. По данным ведомства, никаких других активов у Трансмашхолдинга в Казахстане нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Трансмашхолдинга.

ТМХ поставляет пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, локомотивы, двигатели и компоненты железнодорожным операторам и производителям в десятках стран. Среди продукции холдинга — поезда столичного метра «Москва», электропоезда «Иволга», рельсовые автобусы «Орлан», железнодорожные вагоны, тепло- и электровозы.

Французский Alstom продал долю в «Трансмашхолдинге» российским акционерам
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В сентябре 2023 года ТМХ попал под санкции США. После этого Alstom, которая владела 20% в холдинге, продала свою долю российским акционерам за половину «объективной стоимости». Сделка была закрыта в январе 2024 года, и пакет акций продан за €75 млн.

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Как отмечает Orda, ТМХ был поставщиком вагонов для железных дорог Казахстана, но из-за санкций перевозчику пришлось искать другого партнера. Им стала швейцарская компания Stadler, сделка обошлась бюджету Казахстана в 730 млрд тенге (150 млрд руб. по курсу ЦБ на момент публикации).

СМИ называли и другие активы ТМХ в Казахстане, помимо перечисленных изданием Orda. «Коммерсантъ» сообщал, что в 2021-м холдинг купил 50% в предприятии «Проммашкомплект», которое выпускает железнодорожные комплектующие и колеса. Прямым собственником стала дочерняя компания ТМХ — австрийская Eisenbahnkomponenten AG. По данным СПАРК, на текущий момент у АО «ТМХ» нет такой дочерней структуры. Но глава холдинга Кирилл Липа в июле прошлого года в интервью «РИА Новости» говорил, что ТМХ наладил производство колес для пассажирского электровоза ЭП20, который раньше выпускал вместе с Alstom, на своем предприятии в Казахстане.

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