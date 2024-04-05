Срок окупаемости при приобретении иностранных активов упал ниже трех лет

Иностранные компании, выкупленные российскими инвесторами в 2023 году, могут окупиться меньше чем за три года, оценили в Advance Capital. Это связано с ужесточением условий для выхода иностранцев, ростом ставок и износом активов

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Показатель, позволяющий оценить, за какой срок окупится стоимость приобретения компании с иностранным участием, снижается второй год подряд, говорится в исследовании финансово-инвестиционной компании Advance Capital о российском рынке слияний и поглощений (M&A) в 2023 году. РБК ознакомился с ним.

Для оценки срока окупаемости компании используется мультипликатор EV/LTM EBIDTA, где EV (Enterprice Value) — стоимость компании, EBIDTA — прибыль компании до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации, а LTM (Last Twelve Month) — указание на срок, за который был взят показатель.

Согласно расчетам Advance Capital, по итогам 2023 года показатель EV/LTM EBIDTA для сделок с компаниями с иностранным участием составил 2,8х (медианное значение). То есть стоимость компании окупится меньше чем за три года. По итогам 2022 года EV/LTM EBIDTA для таких сделок составлял 3,3х, а по итогам докризисного 2021 года — и вовсе 7,3x.

Второй год подряд на российском рынке слияний и поглощений сохраняется ситуация, когда средства, направленные на покупку иностранных компаний, окупаются быстрее, чем вложения в приобретения российского бизнеса. Мультипликатор EV/LTM EBIDTA для сделок с чисто российскими компаниями по итогам 2023 года составил 5х против 4,8x в 2022 году. До 2022 года ситуация была обратной: срок возврата вложений в покупку российской компании составлял около шести с половиной лет, а в покупку иностранной — более семи лет.

Средний же для российского рынка показатель EV/LTM EBIDTA (учитывает все сделки) в 2023 году вырос до 4,1х против 3,8х в 2022 году. Увеличение связано с постепенным сокращением количества сделок, связанных с продажей российского бизнеса иностранными компаниями, но его уровень все еще существенно ниже значений 2020–2021 годов, когда было свыше 7х, отмечают авторы исследования. Наиболее высокие мультипликаторы в 2023 году были в сделках в секторе технологий, медиа и коммуникаций (ТМТ) — 5,7х, а наиболее низкие в тяжелой промышленности — 2,2х.

Почему иностранные компании продолжают дешеветь

Мультипликаторы по сделкам с участием иностранных компаний снизились на фоне продолжения действия особого регулирования, которое предполагает необходимость получения разрешения правительственной комиссии для сделок с участием нерезидентов из «недружественных стран», объясняют в Advance Capital. Одно из требований комиссии — обязательный дисконт в 50% — напрямую влияет на цену активов иностранцев в России. Это требование было введено в декабре 2022 года, то есть основное его действие как раз проявилось в сделках 2023 года.

Система регулирования сделок с иностранцами формировалась с 2022 года, что напрямую отражалось на уровне мультипликаторов — они продолжали снижаться, добавляет аналитик Advance Capital Павел Терентьев. Но ряд компаний успели закрыть сделки по продаже своего российского бизнеса еще весной 2022 года (тогда условия по выходу из российских активов были менее жесткими. — РБК), продолжает эксперт. «Мультипликаторы 2023 года отражают относительно стабилизировавшуюся ситуацию на российском рынке, после того как система регулирования была окончательно оформлена», — указывает Терентьев.

О значительном влиянии дисконта на мультипликатор говорит и директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев. «В 2022 году было существенное количество «выходов» с мультипликаторами 4–5х EBITDA, но в основном такие сделки либо вообще не требовали согласования правительственной комиссии, либо случились до повсеместного применения дисконта», — отмечает эксперт.

На снижение мультипликатора в 2023 году повлияло и изменение условий проведения сделок с иностранными компаниями, указывает партнер Б1 Юлия Загорнова. В частности, осенью прошлого года существенно вырос добровольный взнос в бюджет с 10 до 15% от рыночной стоимости актива, напоминает эксперт. «Данный платеж прямо или косвенно закладывается сторонами в сумму сделки, что негативно влияет на мультипликатор», — отмечает Загорнова. По итогам 2023 года безвозмездные поступления от бизнеса в бюджет (эта строка начала активно пополняться именно после ввода сбора с иностранцев за выход) составили 116,5 млрд руб., следует из государственной системы «Электронный бюджет».

Дополнительным фактором давления на цены является и возросшая стоимость заемного финансирования, отмечает Загорнова. В июле Банк России перешел к повышению ключевой ставки, за полгода она увеличилась с 7,5 до 16% годовых.

Также капиталоемкая иностранная компания могла подешеветь из-за отсутствия модернизации в течение двух лет (если с 2022 года иностранные акционеры прекратили инвестиции в активы в России), говорит партнер департамента налогов и права ДРТ Юлия Орлова. Кроме того, наиболее привлекательные активы уже проданы, основная масса «свежих сделок» уже совершается с компаниями гораздо меньших масштабов деятельности, заключает эксперт.

В будущем мультипликаторы по сделкам с иностранцами, вероятно, останутся на текущих уровнях, «если текущая система регулирования не претерпит существенных изменений», считает Терентьев. При этом предпосылок для смягчения регулирования эксперт на данный момент не видит. Загорнова тоже не ожидает существенного изменения мультипликатора, «так как он и так находится на достаточно низкой отметке». Это в том числе является стоп-фактором для иностранных компаний, рассматривающих опции продажи бизнеса, добавляет эксперт.

Что еще происходило на российском рынке слияний и поглощений

В 2023 году российский рынок в денежном выражении вырос на 18%, до $38,1 млрд, оценили в Advance Capital. В количественном выражении число сделок осталось таким же: 617 против 615 в 2022 году. Рост стоимости сделок эксперты связывают с ростом среднего мультипликатора за счет снижения числа сделок с иностранцами, которые проходят с более низким мультипликатором.

Наметилось существенное сокращение сделок с компаниями с иностранным участием — 112 против 151 в 2022 году. В позапрошлом году на долю сделок с иностранцами в отдельные месяцы приходилось до 40–44% от общего числа. В 2023 году наибольшая доля была зафиксирована в феврале — 32%, к концу года сократилась до 11–13%.