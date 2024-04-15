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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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«Ведомости» узнали о проверке ЦБ аудитора лишенного лицензии QIWI Банка

«Ведомости»: Центробанк ведет проверку аудитора лишенного лицензии QIWI Банка
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Отзыв лицензии у QIWI банка
QIWI Банк лишился лицензии, его ликвидируют по решению суда. Аудитора банка Kept проверяют на предмет осведомленности и реакции на выявление у QIWI рисковых операций. Проверку ведет ЦБ по соблюдению «антиотмывочного» закона 115-ФЗ
Фото: РБК
Фото: РБК

Центробанк проводит проверку аудитора лишенного полтора месяца назад лицензии QIWI Банка, компании Kept, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседники газеты рассказали, что ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции Kept на выявление у QIWI рисковых операций, так как банк неоднократно получал предписания от Банка России и попадал под его ограничения. Проверку проводит департамент корпоративных отношений ЦБ.

Аудиторскими проверками QIWI ранее занималась международная сеть KMPG. Она ушла из России в июне 2022-го, правопреемником компании стала Kept.

Один из собеседников «Ведомостей» отметил, что такая проверка — первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение QIWI «антиотмывочного» закона (115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»): раньше аудиторов прежде всего проверяли на предмет исполнения правил аудиторской деятельности (закона об аудите), а затем уже по 115-ФЗ.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Одним из оснований стало то, что «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также были названы проведение операции по переводу «денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.», нарушение других федеральных законов и нормативных активов регулятора.

В начале марта источники РБК рассказали, что проверку банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем, инициировала ФСБ.

17 марта ЦБ подал иск к QIWI Банку. Как поясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, это было требование о принудительной ликвидации. 10 апреля Арбитражный суд Москвы решил ликвидировать QIWI Банк по иску Центробанка.

Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое исполняет в банке функции временной администрации. Набиуллина говорила, что, по оценке АСВ, размер профицита средств банка составляет более 28 млрд руб., поэтому все обязательства будут выплачены.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
QIWI Центробанк аудитор отзыв лицензий
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