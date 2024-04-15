«Ведомости» узнали о проверке ЦБ аудитора лишенного лицензии QIWI Банка
Центробанк проводит проверку аудитора лишенного полтора месяца назад лицензии QIWI Банка, компании Kept, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции Kept на выявление у QIWI рисковых операций, так как банк неоднократно получал предписания от Банка России и попадал под его ограничения. Проверку проводит департамент корпоративных отношений ЦБ.
Аудиторскими проверками QIWI ранее занималась международная сеть KMPG. Она ушла из России в июне 2022-го, правопреемником компании стала Kept.
Один из собеседников «Ведомостей» отметил, что такая проверка — первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение QIWI «антиотмывочного» закона (115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»): раньше аудиторов прежде всего проверяли на предмет исполнения правил аудиторской деятельности (закона об аудите), а затем уже по 115-ФЗ.
ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Одним из оснований стало то, что «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также были названы проведение операции по переводу «денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.», нарушение других федеральных законов и нормативных активов регулятора.
В начале марта источники РБК рассказали, что проверку банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем, инициировала ФСБ.
17 марта ЦБ подал иск к QIWI Банку. Как поясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, это было требование о принудительной ликвидации. 10 апреля Арбитражный суд Москвы решил ликвидировать QIWI Банк по иску Центробанка.
Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое исполняет в банке функции временной администрации. Набиуллина говорила, что, по оценке АСВ, размер профицита средств банка составляет более 28 млрд руб., поэтому все обязательства будут выплачены.