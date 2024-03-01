ФСБ начала проверку QIWI Банка

Силовики организовали доследственную проверку QIWI банка, рассказали источники РБК. Проверочные мероприятия проводят сотрудники управления «К» ФСБ, уточнил один из источников

Фото: Андрей Любимов / РБК

На прошлой неделе сотрудники Федеральной службы безопасности начали проверку Киви Банка (QIWI Банк) на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с решением о проверке, и подтвердил собеседник, осведомленный о проведении проверочных мероприятий.

Один из собеседников РБК рассказал, что проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления «К» ФСБ России. Одним из доводов, который положил начало доследственным действиям, стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины, сказал источник РБК.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Один из сооснователей Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев. «Мы продали все. Полтора года готовили (сделку. — РБК). Комментариев давно ни на что не даю», — сказал предприниматель РБК.

В конце января, еще до отзыва лицензии у банка, группа QIWI, в которую входил одноименный банк, завершила сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., расчеты по ней должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет. Однако после отзыва лицензии сделка оказалась под угрозой срыва: группа сообщила, что решение ЦБ может оказать влияние на эту сделку в части выполнения обязательств покупателем банка.

Управление «К» — подразделение Службы экономической безопасности ФСБ. Управление занимается в том числе контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. В СМИ сообщалось, что в 2016 году управление возглавил генерал-лейтенант Иван Ткачев. В разные годы сотрудники управления участвовали в арестах министра экономического развития Алексея Улюкаева, главы Серпуховского района Александра Шестуна и миллиардера Зиявуддина Магомедова.

В среду, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию у QIWI (КИВИ) Банка. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в России. QIWI, согласно отчетности по МСФО, оценивала объем переводов через свои платежные сервисы за девять месяцев 2023 года в 1,45 трлн руб.

По данным ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

За последние полгода регулятор пять раз применял к QIWI меры, среди которых также были ограничения на осуществление отдельных операций.

В сообщении Центробанка было отмечено, что банк не является значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений, говорилось в релизе регулятора.

QIWI традиционно специализировался на денежных переводах, в разные периоды времени в ее экосистему входили банк для предпринимателей «Точка» (компания владела долей в нем с 2017 по 2021 год), сервис «Рокетбанк» (закрылся в начале 2021-го), а также карты рассрочки «Совесть», в 2020 году проданные Совкомбанку. QIWI торгуется на NASDAQ, однако в 2022-м, после начала военной операции России на Украине, американская биржа остановила торги (как и бумагами других компаний с российскими корнями), а в 2023 году объявила о предстоящем делистинге акций. QIWI это решение оспаривала. Позднее NASDAQ одобрила заявку компании на сохранение листинга: этому помогли планы по ее разделению на российскую и международную части.