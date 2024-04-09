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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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QIWI сообщила о блокировке ₽9 млрд в лишившемся лицензии банке

QIWI: в КИВИ Банке заблокированы денежные средства группы в размере 9 млрд руб.
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Отзыв лицензии у QIWI банка
Группа QIWI заявила, что планирует продолжить работу, несмотря на отзыв лицензии у одноименного банка. Кредитная организация обеспечивала 70% ее доходов, после отзыва 9 млрд руб., принадлежавшие QIWI, оказались заблокированы
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа QIWI планирует продолжить деятельность, несмотря на отзыв лицензии у КИВИ Банка, который был ядром ее бизнеса, следует из отчета о финансовых результатах АО «Киви», который изучил РБК.

«Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности. Вместе с тем в связи с отзывом лицензии у КИВИ Банка существует неопределенность в отношении возможности общества восстановить деятельность в прежнем или сопоставимом объеме в ближайшие 12 месяцев», — признает QIWI. Компания подчеркивает, что ее руководство «принимает все необходимые меры для возобновления деятельности, в том числе ведутся переговоры с потенциальными партнерами на предмет заключения договорных отношений».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Группа сменила модель работы и вместо ориентации на сотрудничество с одним банком-партнером (КИВИ Банком) теперь переходит на «мультибанковскую модель». Она утверждает, что уже имеет договоренности с рядом партнеров, а ее IT и коммерческие службы готовят подключение внешних банков. Эти обстоятельства, по оценке руководства QIWI, не указывают на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать деятельность непрерывно».

Другие последствия для QIWI

В то же время из-за отзыва лицензии у КИВИ Банка и назначения в нем временной администрации группа ждет существенного снижения показателей выручки и прочих доходов, говорится в отчетности, поскольку доля доходов от контрактов с КИВИ Банком составляла свыше 70%. «Кроме того, сложившаяся ситуация повлияет на расчеты с другими партнерами АО «Киви» ввиду того, что в ряде договорных отношений АО «Киви» выступало от имени КИВИ Банка в качестве банковского платежного агента», — заявили в группе.

В отчетности также раскрывается, что на расчетных и специальных банковских счетах, которые компания открывала в своем банке, по состоянию на 21 февраля заблокированы 9,1 млрд руб. «Несмотря на то что, согласно сообщениям временной администрации и главы ЦБ, активов КИВИ Банка достаточно для расчетов с его кредиторами, перечисление денежных средств со счетов, открытых в КИВИ Банке, временно невозможно».

Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое управляет банком после отзыва лицензии, сообщил РБК, что по закону после отзыва лицензии останавливаются все расчетные операции по счетам его клиентов, формируется реестр требований кредиторов. «АО «Киви» уже направило требование кредитора к КИВИ Банку (АО), и оно включено в третью очередь реестра требований кредиторов», — уточнили в АСВ. Учитывая достаточность имущества банка для удовлетворения требований кредиторов, расчеты с ними планируется начать после закрытия реестра требований кредиторов — в июле 2024 года, добавили в агентстве.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

QIWI имеет деньги в других банках, и их будет достаточно для исполнения текущих обязательств, утверждает компания в своем отчете. Исключением станет выплата по выкупу облигаций «Киви Финанс» («дочка» QIWI) на 8,5 млрд руб., которая должна состояться до 11 апреля. Она возникла после того, как рейтинговое агентство «Эксперт РА» 28 февраля, после отзыва лицензии банка, понизило рейтинг облигаций «Киви Финанс» с уровня ruBBB+ до ruB-. По условиям оферты в случае резкого снижения рейтинга холдинг должен сделать держателям бумаг предложение об их выкупе. Но из-за блокировки 9 млрд руб. в КИВИ Банке у QIWI недостаточно свободных денег для выкупа, следует из отчетности. Это может быть основанием для обращения кредиторов в суд, отмечают в QIWI.

Центробанк отозвал лицензию КИВИ Банка 21 февраля. Регулятор подчеркивал, что бизнес-модель организации «была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов для теневого игорного бизнеса и криптообменников, также переводов похищенных средств в пользу дропперов». После прекращения деятельности банка остановилась работа других родственных сервисов — в частности, «QIWI Кошельков» и системы переводов Contact. Кроме того, сложности с некоторыми видами операций зафиксировали банки-партнеры КИВИ Банка. При этом банк не имел проблем с капиталом и был финансово устойчивым, поэтому ЦБ не рассматривал вариант санации.

«Вывод по итогам оценки временной администрации АСВ — у банка есть значительный профицит средств, более 28 млрд руб. То есть превышение его актива над обязательствами. И поэтому мы исходим из того, что все имеющиеся обязательства будут выплачены», — говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

При этом Арбитражный суд Москвы отказался арестовать акции АО «Киви» по иску КИВИ Банка (то есть АСВ) к бывшим собственникам. Представитель агентства также заявлял, что оно ведет «проверку по выявлению сделок, которые могли причинить убытки и за которые потенциально может отвечать конечный бенефициар банка», то есть Сергей Солонин».

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QIWI Киви Банк Отзыв лицензии отчетность
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