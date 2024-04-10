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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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Суд решил ликвидировать QIWI Банк

Суд решил ликвидировать QIWI Банк по иску ЦБ
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Отзыв лицензии у QIWI банка
ЦБ в феврале отозвал лицензию у QIWI Банка за нарушение антиотмывочного законодательства, а в марте подал иск о его принудительной ликвидации. Ликвидатором назначено АСВ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Москвы решил ликвидировать QIWI Банк по иску Центробанка, следует из картотеки дел. Финансовая организация лишилась лицензии в феврале.

«Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать», — говорится в карточке дела, решение датировано 10 апреля. Полный текст пока не опубликован.

ЦБ направил иск о принудительной ликвидации QIWI Банка в марте, рассказывала глава регулятора Эльвира Набиуллина, отмечая, что лицензию у него отозвали «за неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое исполняет в банке функции временной администрации. «Учитывая достаточность имущества банка для удовлетворения требований кредиторов, расчеты с ними планируется начать после закрытия реестра требований кредиторов — в июле 2024 года», — говорится в сообщении агентства.

Набиуллина говорила, что, по оценке АСВ, размер профицита средств банка составляет более 28 млрд руб., поэтому все обязательства будут выплачены.

В начале марта АСВ сообщило, что «в интересах кредиторов» подало иск к бывшим собственникам кредитной организации — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, претензии касались оспаривания сделки по смене собственника QIWI Банка. Агентство просило арестовать акции АО «Киви», но суд не удовлетворил ходатайство.

Согласно отчету о финансовых результатах АО «Киви», доля доходов группы QIWI от контрактов с QIWI Банком составляла свыше 70%. По состоянию на 21 февраля на расчетных и специальных банковских счетах группы было заблокировано 9,1 млрд руб. Однако, сообщили в компании, QIWI имеет деньги в других банках, и их будет достаточно для исполнения текущих обязательств. Группа намерена продолжить работу.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
QIWI Киви Банк ликвидация Арбитражный суд Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
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