ЦБ ужесточит для банков требования к выдаче ипотеки

Указав на риски чрезмерной долговой нагрузки граждан, ЦБ объявил о дополнительном повышении надбавок к коэффициентам риска по некоторым ипотечным кредитам. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2024 года

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С 1 марта 2024 года в России будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Соответствующее решение принял Банк России, объяснив необходимость такой меры стремлением «ограничить риски закредитованности граждан».

В сообщении ЦБ отмечается, что активная выдача в рамках льготных программ ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках привела к особенно резкому росту цен именно на первичном рынке и их отрыву от вторичного рынка (разница между ними ЦБ оценивает в 42%). А это, в частности, лишает заемщиков возможности погасить долг перед банком, продав купленную в ипотеку квартиру. Одновременно почти вдвое выросла доля кредитов, предоставленных заемщикам, у которых на погашение кредитов уходит более 80% дохода. В третьем квартале 2023 года доля кредитов, выданных лицам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, составила 47%.

При этом ЦБ отметил и рост доли ипотечных кредитов, получатели которых могли использовать для внесения первоначального взноса средства, полученные в виде необеспеченных потребительских кредитов. В октябре 2023 года долю таких кредитов ЦБ оценил в 6,5%.

«Это создает риски чрезмерной долговой нагрузки граждан и снижения качества портфеля для банков. Чтобы предотвратить такие практики, ограничить рост ипотеки за счет вовлечения уже высокозакредитованных граждан, а также стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика для оценки ПДН, Банк России дополнительно повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», — сообщил ЦБ.

Регулятор выразил надежду на то, что мера поможет улучшить ситуацию на рынке, после чего ЦБ будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам.