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Финансы ,  
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Минфин увеличит лимит финансирования льготной ипотеки для банков

Минфин увеличит лимит финансирования льготной ипотеки для банков
Банки почти исчерпали существующие лимиты средств, выделенных на компенсацию им разницы между рыночной и льготной ипотечными ставками. Минфин готовится увеличить лимит
Фото: РБК
Фото: РБК

Минфин готовит постановление для повышения лимита выдач льготной ипотеки для банков в связи с исчерпанием ими существующих лимитов, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Необходимость выделить дополнительное финансирование связана с тем, что повышалась ключевая ставка и вырос спрос на госпрограммы. В частности, это ипотека со ставкой 8% на новостройки и семейная со ставкой 6%.

Газета приводит данные ДОМ.РФ, согласно которым на весь период действия первой программы лимит выдач составил 5 трлн руб., на вторую — 3,4 трлн руб. Лимиты распределили между банками.

К 25 ноября по льготной программе на новостройки «Сбер» почти израсходовал имеющийся у него лимит (выдано кредитов на 2,221 трлн руб. при лимите в 2,249 трлн руб.). Похожая ситуация — в еще нескольких банках. Например, у Промсвязьбанка не израсходовано только 7,1 млрд руб. из лимита в 134 млрд руб., у Совкомбанка — 6,8 млрд руб. из 55 млрд руб., у Московского кредитного банка — 6,1 млрд руб. из 66 млрд руб., а у Райффайзенбанка осталось только 170 млн руб. от лимита.

В числе банков, у которых еще есть значительный по сравнению с другими запас средств в лимите — ВТБ (274 млрд руб. из 1,138 трлн руб. по программе для новостроек и 214 млрд руб. из 0,9 трлн руб. для семейной).

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Согласно статистике аналитической компании Frank RG, в октябре этого года российские банки одобрили 192,3 тыс. ипотечных кредитов на 775,6 млрд руб. По сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении снизились на 17%, а в денежном — на 19%. Это самый значительный спад выдач, не обусловленный сезонными факторами (в январе продажи ипотеки традиционно сокращаются) с апреля кризисного 2022 года.

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Среди изменений, которые могли повлиять на это, — рост ключевой ставки (в октябре ЦБ установил ее на уровне 15%) и повышение до 20% размера первоначального взноса по госпрограммам в сентябре. Регулятор еще до этого ужесточал правила выдачи ипотеки, признавая существование рисков из-за ипотечного «бума».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ипотека льготная ипотека Минфин
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