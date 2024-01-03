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TCS Group объявила о делистинге расписок с Лондонской биржи с 31 января

Сюжет
Война санкций
TCS Group (Тинькофф Банк) TCS Купить
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TCS Group (головная структура «Тинькофф банка») планирует провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской биржи (LSE) с 31 января 2024 года, говорится в сообщении компании.

«TCS Group Holding PLC требует отменить стандартный листинг глобальных депозитарных расписок компании в официальном списке Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и допуск ГДР к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг LSE с 08:00 утра (по лондонскому времени) 31 января 2024 года (11:00 мск. — РБК)», — говорится в сообщении.

Группа отмечает, что торги бумагами TCS Group на Лондонской бирже приостановлены с 3 марта 2022 года, и с тех пор компания не получала никаких указаний об их возможном возобновлении. «Соответственно, компания требует приступить к делистингу, чтобы избежать постоянных затрат времени и ресурсов, необходимых для поддержания листинга на LSE», — уточнили в пресс-службе.

Акционеры TCS Group рассмотрят вопрос о перерегистрации с Кипра в Россию
Бизнес
Фото:Ведомости / ТАСС

В марте 2023 года, после введения санкций ЕС против «Тинькофф», председатель правления банка Станислав Близнюк сообщил, что TCS Group начала изучать возможность перерегистрации бизнеса с Кипра в Россию. В ноябре акционеры TCS Group на общем годовом собрании одобрили новый состав совета директоров и существенно изменили устав компании. Так, для ключевых решений теперь достаточно кворума из двух директоров вместо четырех, минимальную численность совета уменьшили вдвое — до двух человек.

Опрошенные РБК юристы отмечали, что изменение устава TCS Group может упростить процедуру смены места регистрации юридического лица. По словам юриста Forward Legal Максима Игнатова, хоть напрямую изменение устава TCS Group не направлено на осуществление редомициляции, но снижение кворума может ее упростить с технической стороны.

После начала конфликта на Украине принадлежность к недружественным России юрисдикциям стала проблемой для некоторых российских компаний — они, например, не могут перечислять дивиденды акционерам-нерезидентам или средства от операционных компаний в пользу материнской. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными.

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Теги
Тинькофф Банк Лондонская биржа делистинг санкции
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