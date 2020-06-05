Чистая прибыль Сбербанка сократилась второй месяц подряд на фоне пандемии

Крупнейший банк получил на 40% меньше чистой прибыли в мае, когда в России начали сниматься санитарные ограничения. Он продолжил наращивать резервы на возможные потери по кредитам

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В мае, когда власти многих российских регионов начали сворачивать вызванные пандемией коронавируса ограничения, доходность бизнеса Сбербанка продолжила снижаться. За месяц банк получил 45,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 40,1% меньше, чем годом ранее, следует из его отчетности по РСБУ. За пять месяцев 2020 года прибыль Сбербанка составила 275,3 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась более чем на четверть (-25,4%). В апреле, который в России был объявлен нерабочим, чистая прибыль Сбербанка упала в 6,6 раза в годовом выражении, до 11,4 млрд руб.

Сбербанк продолжает тратиться на резервы

Кризис и пандемия COVID-19 по-прежнему требуют от Сбербанка увеличения расходов на покрытие кредитных рисков. Всего расходы на резервы и переоценку кредитов составили 63,4 млрд руб. — почти столько же резервов банк сформировал в апреле (63,3 млрд руб). В январе-мае расходы Сбербанка на покрытие кредитных рисков составили 305,5 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года они выросли в 11,8 раза.

Кроме того, в мае Сбербанк признал убытки на 12,5 млрд руб., которые возникли из-за реструктуризации корпоративных и розничных кредитов. Речь идет как о кредитных каникулах по новому закону и госпрограммах поддержки пострадавшего бизнеса, так и о пролонгации кредитов по собственным программам банка. Как сообщили в Сбербанке, на конец прошлого месяца он реструктуририровал корпоративные кредиты на 1 трлн руб., а розничные — на 115 млрд руб.

На 1 июня активы Сбербанка составили 29,4 трлн руб., сократившись на 1,2% за прошлый месяц. При этом активы, взвешенные с учетом риска, в мае увеличились на 368 млрд руб., или на 1,2%. Это произошло из-за «применения макронадбавок к новым выдаваемым розничным кредитам, а также закрытия сделки РЕПО с корпоративными облигациями», сообщила пресс-служба Сбербанка.