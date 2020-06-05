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Пандемия коронавируса ,  
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Чистая прибыль Сбербанка сократилась второй месяц подряд на фоне пандемии

Крупнейший банк получил на 40% меньше чистой прибыли в мае, когда в России начали сниматься санитарные ограничения. Он продолжил наращивать резервы на возможные потери по кредитам
Сбербанк SBER ₽214,34 +0,58% Купить
Сбербанк SBERP ₽195,58 +1,28% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В мае, когда власти многих российских регионов начали сворачивать вызванные пандемией коронавируса ограничения, доходность бизнеса Сбербанка продолжила снижаться. За месяц банк получил 45,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 40,1% меньше, чем годом ранее, следует из его отчетности по РСБУ. За пять месяцев 2020 года прибыль Сбербанка составила 275,3 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась более чем на четверть (-25,4%). В апреле, который в России был объявлен нерабочим, чистая прибыль Сбербанка упала в 6,6 раза в годовом выражении, до 11,4 млрд руб.

Сбербанк продолжает тратиться на резервы

Кризис и пандемия COVID-19 по-прежнему требуют от Сбербанка увеличения расходов на покрытие кредитных рисков. Всего расходы на резервы и переоценку кредитов составили 63,4 млрд руб. — почти столько же резервов банк сформировал в апреле (63,3 млрд руб). В январе-мае расходы Сбербанка на покрытие кредитных рисков составили 305,5 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года они выросли в 11,8 раза.

Кроме того, в мае Сбербанк признал убытки на 12,5 млрд руб., которые возникли из-за реструктуризации корпоративных и розничных кредитов. Речь идет как о кредитных каникулах по новому закону и госпрограммах поддержки пострадавшего бизнеса, так и о пролонгации кредитов по собственным программам банка. Как сообщили в Сбербанке, на конец прошлого месяца он реструктуририровал корпоративные кредиты на 1 трлн руб., а розничные — на 115 млрд руб.

На 1 июня активы Сбербанка составили 29,4 трлн руб., сократившись на 1,2% за прошлый месяц. При этом активы, взвешенные с учетом риска, в мае увеличились на 368 млрд руб., или на 1,2%. Это произошло из-за «применения макронадбавок к новым выдаваемым розничным кредитам, а также закрытия сделки РЕПО с корпоративными облигациями», сообщила пресс-служба Сбербанка.

Как ведут себя клиенты Сбербанка

За май средства населения в Сбербанке сократились до 13,96 трлн руб., на 1,43% с учетом валютной и на 0,9% без учета валютной переоценки. Сокращение произошло за счет оттока средств с рублевых счетов, при этом валютные вклады в долларовом эквиваленте выросли на 1,3%, — указала пресс-служба банка. Средства юрлиц, размещенные в Сбербанке, в мае практически не изменились и составили 7,02 трлн руб. на 1 июня.

В мае крупнейший банк выдал компаниям кредиты на 825 млрд руб., но портфель корпоративных ссуд за месяц сократился на 1,19%, до 14,7 трлн руб., следует из отчетности. Розничный портфель Сбербанка за май вырос незначительно (0,3%). Но по сравнению с апрелем выдачи кредитов физлицам выросли на 18% и составили 197 млрд руб.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Сбербанк, отчетность
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