Минфин внес в правительство меры по «охлаждению» рынка льготной ипотеки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минфин внес в правительство предложения по изменению условий выдачи льготной ипотеки, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению, с тем чтобы не было пузырей. Мы — регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные, сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Он объяснил, что данные предложения являются элементами стабилизации рынка ипотеки, чтобы «не было каких-то волатильностей в этом секторе».

В начале декабря Минфин сделал несколько предложений по изменению условий льготной ипотеки. В их числе — поднятие первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30%, сокращение максимального размера кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн до 6 млн руб., а также введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

Центробанк поддержал предложение Минфина по повышению первоначального взноса по льготной ипотеке. Первоначальный взнос — важный показатель способности заемщика накапливать средства и выплачивать кредит, поэтому его повышение позволит предотвратить попадание в долговую яму, объяснили в ЦБ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что власти хотят предпринять такие меры, так как наблюдается «очень большой объем» выдачи ипотеки.