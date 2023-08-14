Эксперты предсказали внеплановое повышение ставки ЦБ до 10% и выше

После того как доллар пробил 100 руб., ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке. РБК спросил аналитиков, как сильно регулятор может ужесточить политику

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Под конец рабочего дня 14 августа, когда доллар уже плотно закрепился на уровне выше 100 руб., Центробанк объявил, что проведет внеплановое заседание по ключевой ставке. Даже без фактического ужесточения политики рынок услышал сигнал — к 18:30 курс доллара опустился до 97,7 руб.

Банк России еще в июле начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), повысив ставку с 7,5 до 8,5% (до этого она не менялась с сентября, а повышалась в последний раз в феврале 2022 года, правда сразу до исторического максимума 20%). На будущих заседаниях ужесточение планировалось продолжить.

ЦБ не раз отмечал, что угрозы финансовой стабильности в ослаблении рубля не видит, и не торопился принимать экстренные меры — он лишь отказался от закупок валюты в рамках бюджетного правила, но аналитики говорили, что это решение не окажет большого влияния на курс, что и произошло.

Именно ужесточение монетарной политики могло бы повлиять на падение рубля, говорили опрошенные РБК эксперты. Однако следующее заседание совета директоров, посвященное этому вопросу, по расписанию должно было пройти только через месяц, 15 сентября — ЦБ решил действовать быстрее. Даже о результатах заседания он отчитается раньше, чем обычно, — в 10:30 утра вместо традиционных 13:30. Внеплановую пресс-конференцию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России не анонсировал.

РБК спросил аналитиков, почему ЦБ все-таки решился на экстренные меры на фоне падения рубля и какой ставки от него следует ждать.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец:

«Думаю, это именно динамика рубля [стала поводом для внепланового заседания], она уже начала «просачиваться» в инфляционные ожидания и в беспокойство ЦБ относительно возможного развития событий по какому-то другому сценарию. ЦБ часто пытается играть на упреждение. Сейчас нет финансовой паники, но все обсуждают [падение рубля] — а раз все обсуждают, то остался один шаг до возможных непредсказуемых сценариев.

Основной вопрос — на какие потоки здесь и сейчас должно повлиять повышение ставки. Кто должен стать поставщиком валюты на внутренний рынок? Не понятно, кто из экономических агентов должен выступать поставщиком валюты на внутреннем рынке в достаточном масштабе, чтобы устойчиво развернуть курс. Даже если ставка по рублевым сбережениям станет очень привлекательной, это не обеспечит массовую продажу валюты населением ради пополнения рублевых вкладов или возврат выведенной валюты в страну — этих объемов, во-первых, недостаточно, а во-вторых, валюту переводить назад долго. Если говорить о банках, вопрос в том, насколько там большой пул продавцов валюты. Остается фактор экспорта и импорта, но он гораздо медленнее реагирует на изменение ДКП.

Возможный шаг повышения — это в какой-то степени гадание на кофейной гуще сейчас. Степень ужесточения зависит от многих факторов — оценок возможности перегрева экономики, инфляционных рисков. Если исходить из того, куда шла ставка и на каком уровне находился компромисс между сохранением экономической активности и контролем инфляции, то более вероятным кажется промежуточное решение — повышение ставки до 10-10,5%. Это выше того, что можно было ожидать по экономически соображениям на конец этого года, но меньше ставку сложно представить. Раз уж пошли на внеочередное заседание и есть намерение воздействовать на какие-то широкие настроения, то и шаг должен быть широким.

10% — психологический рубеж. Каким-то более высоким ориентиром могут быть недавно презентованные риск-сценарии Банка России, где в обоих вариантах фигурирует значение 12%. Есть ощущение, что эту ставку ЦБ рассматривает как существенную для влияния на финансовый рынок. Но менее резкое повышение кажется более вероятным, потому что у правительства и ЦБ, по всей видимости, есть ожидания, что рубль сможет сам скорректироваться, но для этого потребуется больше времени. Кроме того, повышение ставки может быть поводом «перекинуть мяч» в сторону регулирования — например, изменения правительством требований к экспортерам по продаже выручки, это прерогатива именно правительства, а не ЦБ.

Где-то в сентябре рубль действительно может начать укрепляться уже по фундаментальным причинам: экспорт наконец отреагирует на повысившиеся сырьевые котировки, а импорт — на повысившиеся цены. С этой точки зрения, может быть резонно временно, но на короткий срок значимо увеличить ключевую ставку и подождать сентября, когда вступят в силу фундаментальные факторы».

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин:

«Очевидно, что регулятор намерен повысить ключевую ставку. В текущей ситуации нужно охлаждать спрос на импорт, оказывая давление на кредитование. Это в том числе могло бы помочь остановить волну ослабления рубля. Анонс заседания на завтра [15 августа], а не принятие решения день в день может указывать, что в ЦБ хотят дать четкую и подробную коммуникацию рынку по поводу своего решения. Можно предположить, что ЦБ повысит ставку не менее чем на 1,5 п.п., до 10%.

От более сильного повышения может ограничить тот факт, что ЦБ может взять паузу как раз на месяц, оценить ситуацию и, если нужно, вновь поднять ставку в сентябре. Чрезмерное повышение ставки не требуется, так как нет рисков финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 года».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев:

«Основной повод для внеочередного заседания — это возрастающие риски для финансовой стабильности из-за длительного ослабления курса рубля. Быстрое ослабление рубля повышает девальвационные и инфляционные ожидания, подрывает доверие к национальной валюте, что создает риски для финансовой стабильности. Поэтому власти могут задействовать разные инструменты для стабилизации курса рубля.

Мы полагаем, что Банк России будет рассматривать повышение ключевой ставки до 10-13%. Мы склоняемся к повышению ставки до 12%. На наш взгляд, сейчас нет таких угроз как в 2014 или 2022, поэтому ожидаем меньше шаг, чем тогда (в 2014 году ставка была повышена с 10,5 до 17%, в 2022-м — с 9,5 до 20%. — РБК).

Главный эффект, на наш взгляд, это сигнал рынку о том, что власти не хотят, чтобы курс так быстро ослаб выше 100 руб. за доллар. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт, и снизит спрос на валюту. Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли.

Этот сигнал рынку говорит и о том, что власти могут задействовать другие инструменты в защиту рубля, помимо повышения ключевой ставки. При необходимости власти могут нарастить продажи юаней из резервов, вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортеров, усилить ограничения на отток капитала».

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах:

«Основной повод [для заседания], конечно, рубль, как симптом паники на рынках, и желание принять превентивные меры.

Важно, какие решения будут приняты кроме самого повышения ставки, например решения в части продажи валютной выручки. Тут чистая психология — необходимо вылить ушат холодной воды на рынок, и ради движения ниже, чем 12% (имеется в виду рост ставки до 12%. — РБК), не стоило и созывать такое заседание. Напомню, что повышения ставки в таком режиме делались в декабре 2014-го и феврале 2022-го. Если регулятор решит пойти выше уровня в 12%, то уже в сентябре может встать вопрос о снижении».

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков:

«Главная цель ЦБ сейчас — снизить волатильность курса. Скорее всего, укреплять рубль будут не только за счет повышения ключевой ставки — это оказало бы негативный эффект на экономику. Как мы видим, ожидания по ставке уже оказали положительное влияние на курс, поэтому сценарий сильных движений по ключевой ставке маловероятен. Мы прогнозируем повышение ключевой ставки на 1-1,5 процентного пункта.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев:

[Основной повод для заседания — это] устойчивый тренд ослабления [рубля], создающий два потенциальных вида рисков: инфляции и, вполне вероятно, финстабильности. В целом, этого уже достаточно для внеочередного заседания. В базовом сценарии ожидаем повышение на 300-350 базисных пунктов (до 11,5-12%).

Руководитель аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг:

«Ставка точно станет двузначной, я ожидаю 11-12% годовых. Наверное, одним лишь повышением ставки дело не ограничится, и контроль за движением капитала будет также усилен».

Руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев:

«Да, [повод для внеочередного заседания] — ослабление курса и панические настроения, вызванные такой необъяснимой динамикой. Мы ожидаем повышение не менее чем на 200 б.п., но для эффективного воздействия желательно подкрепить решение валютными интервенциями или какими-то ограничениями на потоки капитала. Меньшее изменение ставки не повлияет существенно на валютный рынок.

Внезапное и сильное повышение ставки в моменте существенно замедляет динамику кредита, и, соответственно, совокупного спроса. Каким бы ни было повышение ключевой ставки, оно должно быть ограниченным по времени, чтобы не нанести вреда всей экономике. В Основных направлениях ЦБ обозначал уровни ключевой ставки, которые могут быть в рисковом сценарии (12-13%), поэтому повышение до этих уровней укладывается в логику регулятора. Большее повышение пока будет избыточным».