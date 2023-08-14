ЦБ проведет внеплановое заседание по ставке

Заседание совета директоров ЦБ России состоится утром 15 августа — на нем обсудят ключевую ставку. Изначально заседание должно было пройти 15 сентября. В понедельник курс доллара превысил 100 руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк проведет внеплановое заседание совета директоров, на котором рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, говорится в его сообщении. Оно пройдет утром 15 августа. Пресс-релиз о решении ЦБ будет опубликован в 10:30 мск — в отличие от традиционной практики плановых заседаний (обычно ЦБ сообщает о принятых решениях в 13:30).

14 августа курс доллара превысил 100 руб., евро — более 111 руб. Однако вскоре после заявления ЦБ рубль отыграл потери — на 17:40 мск доллар торгуется по 98,3 руб.

Центробанк, в июле повысивший (с 7,5 до 8,5%) ключевую ставку, которая до этого оставалась неизменной с сентября, не раз давал сигналы о дальнейшем ужесточении политики. Однако ближайшее плановое заседание по ставке было назначено только на 15 сентября. Предыдущее повышение ставки не остановило падающий курс рубля.

О том, что именно повышение ставки может стать основным инструментом, способным остановить падение курса, ранее говорили эксперты, опрошенные РБК. Практика внеплановых заседаний есть в арсенале ЦБ: он использовал ее в 2014 году и трижды — в 2022 году. В прошлом феврале он без предупреждения поднял ставку с 9,5 до 20%, затем в апреле опустил до 17%, а в мае, на заранее анонсированном, как и сейчас, внеплановом заседании снизил с 14 (еще одно снижение в апреле было плановым) до 11%.

При этом в нынешний цикл ослабления рубля Банк России неоднократно подчеркивал, что не видит в этом рисков финансовой стабильности. Зампред ЦБ Алексей Заботкин, в частности, говорил, что у регулятора нет каких-либо «количественных ориентиров по уровню обменного курса». Как и ранее, ЦБ придерживается политики таргетирования инфляции и стремится к ее стабилизации около целевого уровня в 4%. О том, что рисков в ослаблении рубля нет, ЦБ сообщил и утром 14 августа, уже после того как доллар преодолел отметку в 100 руб.

В понедельник, 14 августа, о слишком слабом рубле заявил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. В колонке для ТАСС он возложил ответственность за это на денежно-кредитную политику. В интересах экономики — сильная национальная валюта, и именно ЦБ «обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время», написал Орешкин.