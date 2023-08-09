В Центробанке допустили увеличение ключевой ставки в сентябре

Центральный банк России может поднять ключевую ставку на следующем заседании совета директоров, который пройдет 15 сентября. Об этом «Известиям» сообщил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин.

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. <...> Если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — рассказал Заботкин.

На уточняющий вопрос о том, велика ли такая вероятность, он ответил, что для неизменной ставки должны реализовываться «какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются».

В июле Центробанк поднял ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. После этого российские банки стали повышать ставки по ипотеке. Так, 8 августа ставки Сбербанка по базовым ипотечным программам повысились на 0,8 процентных пункта. До этого ставка оставалась неизменной с сентября 2022-го года. Одновременно регулятор дал жесткий сигнал рынку, отметив, что и на дальнейших заседаниях будет рассматривать повышение ставки.

Тогда же Центробанк отмечал, что регулятор может поднять ключевую ставку на ближайших заседаниях «для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее».