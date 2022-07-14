В ЦБ заявили о планах продать ВТБ всю группу «Открытие» с «Росгосстрахом»

ВТБ может приобрести всю группу «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» и НПФ. Это существенно упрочит позиции государственного банка в страховом и пенсионном бизнесе

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие», в том числе сам банк, НПФ «Открытие» и «Росгосстрах», сообщил в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы «Открытие», и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным», — сказал он.

В группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах», «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие», брокер, управляющая и факторинговые компании. В мае «ФК Открытие» присоединил к себе «РГС банк».

Чтобы продать группу по рыночной стоимости, Центробанк наймет профессиональных оценщиков, уточнил Чистюхин. Как ВТБ будет расплачиваться, он комментировать не стал. В июне источники Frank Media сообщили, что ВТБ может получить 100% акций банка «ФК Открытие» в обмен на остатки выпуска ОФЗ, который группа держит на балансе со времен санации Банка Москвы. Глава ВТБ Андрей Костин в июне уверял, что ВТБ хватает средств на покупку банка «ФК Открытие» и госбанк лишь ждет оценки актива.

Костин также отмечал, что не видит проблемы с включением в сделку НПФ «Открытие» и «Росгосстраха». «Во-первых, можем сами заниматься страхованием. Во-вторых, можем, наверно, потом реализовать эти активы. Тут возможны различные сценарии», — говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

Предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Известиям» в июне сообщил, что банк с ЦБ «года полтора назад определились, что группа продается целиком». Однако сам банкир выступил против продажи банка именно ВТБ. По его словам, сделка не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет «ряд существенных минусов», писал Задорнов в письме Минфину, сообщал РБК. На ПМЭФе Задорнов отмечал, что банком «ФК Открытие» могут интересоваться и другие игроки и компании.

Читайте на РБК Pro Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Почему прогорел новый бизнес отца Apple Store Почему прогорел новый бизнес отца Apple Store Статьи Pro Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься Инструкции Pro Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение Инструкции Pro Как найти время на медитацию даже при плотном графике — инструкция Как найти время на медитацию даже при плотном графике — инструкция Инструкции

У ВТБ сейчас нет своего универсального страховщика. В 2018 году группа продала свой страховой бизнес «ВТБ страхование» крупнейшему игроку на российском рынке — СОГАЗу. «Росгосстрах» без учета «Росгосстрах жизни» (для этого вида страхования должно быть отдельное юрлицо) входит в топ-10 страховщиков, занимая седьмое место по сборам (96,7 млрд руб.) по итогам 2021 года. Его страховщик жизни занимает 14-е место (26 млрд руб.), следует из данных ЦБ.

Группа ВТБ, как и «Открытие», имеет свой НПФ. НПФ «Открытие» входит в тройку лидеров по показателям активов (618,2 млрд руб.) и размеру пенсионных накоплений (541,8 млрд руб.), следует из данных Investfunds за третий квартал 2021 года. НПФ «ВТБ пенсионный фонд», в свою очередь, по показателю активов занимает шестое место (312 млрд руб.) и четвертое — по размеру пенсионных накоплений (288,3 млрд руб.).

Банк «Открытие» перешел под контроль Центробанка в 2017 году в результате санации. После финансового оздоровления регулятор заявлял о намерении продать актив в 2021 году, но сделку пришлось отложить из-за пандемии. Летом 2021 года ЦБ вновь объявил о начале предпродажной подготовки «Открытия». Тогда рассматривались сразу два сценария — продажа 50% плюс одной акции стратегическому инвестору или первичное размещение пакета акций банка на бирже (IPO). В конце 2021-го Задорнов заявлял, что претенденты на «Открытие» есть.

24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине, и в тот же день банк «Открытие» попал под блокирующие санкции США. В апреле стало известно, что глава ВТБ Костин предложил правительству присоединить к его банку (также попал под блокирующие санкции США) «Открытие» и крымский РНКБ. Это позволит сэкономить на расходах конкретных банков, а также снизить издержки бюджета «на стабилизацию банковского сектора» в условиях кризиса, писал «Коммерсантъ». По данным издания, идею одобрил президент Владимир Путин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала консолидацию публично. «Сейчас мы в обозримой перспективе тоже не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок», — поясняла она.