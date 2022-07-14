В ЦБ заявили о планах продать ВТБ всю группу «Открытие» с «Росгосстрахом»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Правительство Шри-Ланки объявило дневной комендантский час в Коломбо Политика, 10:21
ФСБ задержала в пяти регионах жертвующих деньги террористам из Сирии Политика, 10:15
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 10:06
Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение Pro, 10:05
Как выглядело суперлуние. Видео Общество, 10:02
Курс биткоина вырос на 6% за несколько часов и вновь достиг $20 тыс. Крипто, 10:01
Легенда бокса пожаловался на вымогательство со стороны двух женщин Спорт, 10:01
В России появится интернет-доставка в формате «жесткого дискаунтера» Бизнес, 10:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Токаев объявил выговор двум министрам за «позор в магазинах» Политика, 09:56
В России возобновили программы льготного автокредитования и лизинга Авто, 09:53
Токаев поручил создать условия для релокации западных компаний из России Бизнес, 09:45
Риелторы назвали самые продаваемые новостройки в Новой Москве Недвижимость, 09:42
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 09:41
Почему уроки Джобса не помогли отцу Apple Store построить свой бизнес Pro, 09:40
Финансы ,  
0 

В ЦБ заявили о планах продать ВТБ всю группу «Открытие» с «Росгосстрахом»

ВТБ может приобрести всю группу «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» и НПФ. Это существенно упрочит позиции государственного банка в страховом и пенсионном бизнесе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие», в том числе сам банк, НПФ «Открытие» и «Росгосстрах», сообщил в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы «Открытие», и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным», — сказал он.

В группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах», «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие», брокер, управляющая и факторинговые компании. В мае «ФК Открытие» присоединил к себе «РГС банк».

Чтобы продать группу по рыночной стоимости, Центробанк наймет профессиональных оценщиков, уточнил Чистюхин. Как ВТБ будет расплачиваться, он комментировать не стал. В июне источники Frank Media сообщили, что ВТБ может получить 100% акций банка «ФК Открытие» в обмен на остатки выпуска ОФЗ, который группа держит на балансе со времен санации Банка Москвы. Глава ВТБ Андрей Костин в июне уверял, что ВТБ хватает средств на покупку банка «ФК Открытие» и госбанк лишь ждет оценки актива.

Задорнов представил аргументы против объединения банка «Открытие» с ВТБ
Финансы
Михаил Задорнов

Костин также отмечал, что не видит проблемы с включением в сделку НПФ «Открытие» и «Росгосстраха». «Во-первых, можем сами заниматься страхованием. Во-вторых, можем, наверно, потом реализовать эти активы. Тут возможны различные сценарии», — говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

Предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Известиям» в июне сообщил, что банк с ЦБ «года полтора назад определились, что группа продается целиком». Однако сам банкир выступил против продажи банка именно ВТБ. По его словам, сделка не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет «ряд существенных минусов», писал Задорнов в письме Минфину, сообщал РБК. На ПМЭФе Задорнов отмечал, что банком «ФК Открытие» могут интересоваться и другие игроки и компании.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Почему прогорел новый бизнес отца Apple Store
Статьи
Pro
Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Офисный невроз: почему некогда любимая работа может вызывать раздражение
Инструкции
Pro
Фото: Mahesh Kumar A. / AP Как найти время на медитацию даже при плотном графике — инструкция
Инструкции

У ВТБ сейчас нет своего универсального страховщика. В 2018 году группа продала свой страховой бизнес «ВТБ страхование» крупнейшему игроку на российском рынке — СОГАЗу. «Росгосстрах» без учета «Росгосстрах жизни» (для этого вида страхования должно быть отдельное юрлицо) входит в топ-10 страховщиков, занимая седьмое место по сборам (96,7 млрд руб.) по итогам 2021 года. Его страховщик жизни занимает 14-е место (26 млрд руб.), следует из данных ЦБ.

Группа ВТБ, как и «Открытие», имеет свой НПФ. НПФ «Открытие» входит в тройку лидеров по показателям активов (618,2 млрд руб.) и размеру пенсионных накоплений (541,8 млрд руб.), следует из данных Investfunds за третий квартал 2021 года. НПФ «ВТБ пенсионный фонд», в свою очередь, по показателю активов занимает шестое место (312 млрд руб.) и четвертое — по размеру пенсионных накоплений (288,3 млрд руб.).

Банк «Открытие» перешел под контроль Центробанка в 2017 году в результате санации. После финансового оздоровления регулятор заявлял о намерении продать актив в 2021 году, но сделку пришлось отложить из-за пандемии. Летом 2021 года ЦБ вновь объявил о начале предпродажной подготовки «Открытия». Тогда рассматривались сразу два сценария — продажа 50% плюс одной акции стратегическому инвестору или первичное размещение пакета акций банка на бирже (IPO). В конце 2021-го Задорнов заявлял, что претенденты на «Открытие» есть.

24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине, и в тот же день банк «Открытие» попал под блокирующие санкции США. В апреле стало известно, что глава ВТБ Костин предложил правительству присоединить к его банку (также попал под блокирующие санкции США) «Открытие» и крымский РНКБ. Это позволит сэкономить на расходах конкретных банков, а также снизить издержки бюджета «на стабилизацию банковского сектора» в условиях кризиса, писал «Коммерсантъ». По данным издания, идею одобрил президент Владимир Путин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала консолидацию публично. «Сейчас мы в обозримой перспективе тоже не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок», — поясняла она.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ЦБ «Открытие» Росгосстрах
Материалы по теме
Набиуллина назвала единственный обсуждаемый вариант продажи «Открытия»
Финансы
Костин рассказал, когда закроют сделку по присоединению «Открытия» к ВТБ
Финансы
Задорнов представил аргументы против объединения банка «Открытие» с ВТБ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter