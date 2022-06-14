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Война санкций ,  
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Костин заявил о конце глобализации и холодной войне 2.0

Нынешние санкции против России будут действовать продолжительное время, а период глобализации закончился, считает глава ВТБ Андрей Костин. Россия получила «красную карточку» на мировом рынке, написал он в колонке для РБК
ВТБ VTBR ₽0,017 Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Банковскому сектору нужно будет продолжать девалютизацию балансов, поскольку новые санкции, введенные против России, будут действовать долго, написал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК.

«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть «игрой по правилам» — следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила «красную карточку». Китай — пока «желтую», — считает Костин.

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После распада СССР Россия «вступила в игру «глобализация», правила которой были сформулированы не ею и без ее участия», написал глава ВТБ: «Было бы неверно утверждать, что этот процесс не принес нашей стране существенных экономических выгод. Одним из бенефициаров стал современный финансовый сектор, который был создан всего за несколько лет практически с нуля на основе американских и европейских (других просто не было!) технологических платформ, инструментов и практик ведения бизнеса». Однако кризис 2008 года показал риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков.

При этом по-настоящему серьезным звонком стал 2014 год, уверен Костин: «Крупнейшие отечественные банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые коллеги — отключены от международных платежных систем. Стало понятно: нас могут легко «отменить».

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«Глядя из дня сегодняшнего, очевидно, что интеграция нашей страны в глобальный рынок и политические структуры на условиях «вторичности» не могла быть устойчивой, потому что не предусматривала не только учета национальных интересов России в ключевых сферах, но даже равноправного и взаимоуважительного диалога», — полагает глава госбанка.

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Масштабные санкции были введены после того, как в феврале Россия начала специальную военную операцию на Украине. В частности, крупные банки, в том числе ВТБ, попали под блокирующие санкции и были отключены от системы SWIFT, в страну запретили поставку наличных долларов и евро, валютные резервы ЦБ в Европе и США были заморожены. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья.

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