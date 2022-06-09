Вице-премьер заявил о росте экономики России, несмотря на санкции

Алексей Оверчук (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Введенные в отношении России санкции не привели к ожидаемому падению экономики, ее рост продолжается, заявил вице-премьер Алексей Оверчук в ходе конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — РБК), проходящей в Нур-Султане, передает ТАСС.

«Благодаря мерам, принимаемым президентом РФ, правительством и Банком России, экономическая война против нашей страны пошла не по плану тех, кто ее развязал», — сказал он.

Оверчук отметил, что за последние четыре месяца экономический рост составил более 1,7%, в стране замедлилась инфляция, по его словам, «в последнюю неделю мая ее уровень составлял 0%, на прошлой неделе мы вошли в дефляцию».

Вице-премьер также указал, что страны, которые ввели санкции, рассчитывали не только оказать давление на экономику России, но и «отпугнуть» ее партнеров по странам ЕАЭС.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в апреле указывал, что страна будет жить «в очень сложной ситуации» полтора-два года, снижение ВВП к концу этого года составит более 10%, а инфляция будет в диапазоне от 17 до 20%.

По предварительным данным Росстата, в I квартале 2022-го индекс физического объема ВВП относительно соответствующего периода 2021 года составил 103,5%, первая оценка размера ВВП за этот период будет опубликована 16 июня. Инфляция в мае, по данным ведомства, действительно замедлилась: в годовом выражении она составила 17,1% (против 17,83% в апреле), а в месячном — 0,12%.