Украинская «дочка» ВЭБа станет банком плохих долгов

Украинская «дочка» ВЭБа попала под санкции Киева, а ее акции были арестованы из-за решения международного суда. Проминвестбанк платежеспособен, но работать будет по модели банка плохих долгов, рассказал первый зампред ВЭБа

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У Проминвестбанка, украинской «дочки» ВЭБа, нет коммерческих перспектив, он будет работать как банк плохих долгов, заявил первый зампред правления ВЭБа Михаил Кузовлев в интервью «РИА Новости».

«Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», — сообщил Кузовлев.

По словам первого зампреда, Проминвестбанк все еще платежеспособен и ему удалось реализовать требования к «Украинским железным дорогам», несмотря на политические препятствия. Сейчас украинская «дочка» ВЭБа сокращает свою банковую инфраструктуру и сотрудников, добавил Кузовлев.

Нацбанк Украины в марте 2017 года ввел санкции против нескольких «дочек» связанных с государством российских банков. В список попали Проминвестбанк, VS Bank, БМ Банк, а также украинские Сбербанк и ВТБ.