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Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Финансы ,  
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Украинская «дочка» ВЭБа станет банком плохих долгов
Украинская «дочка» ВЭБа попала под санкции Киева, а ее акции были арестованы из-за решения международного суда. Проминвестбанк платежеспособен, но работать будет по модели банка плохих долгов, рассказал первый зампред ВЭБа
Фото: РИА Новости

У Проминвестбанка, украинской «дочки» ВЭБа, нет коммерческих перспектив, он будет работать как банк плохих долгов, заявил первый зампред правления ВЭБа Михаил Кузовлев в интервью «РИА Новости».

«Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», — сообщил Кузовлев.

По словам первого зампреда, Проминвестбанк все еще платежеспособен и ему удалось реализовать требования к «Украинским железным дорогам», несмотря на политические препятствия. Сейчас украинская «дочка» ВЭБа сокращает свою банковую инфраструктуру и сотрудников, добавил Кузовлев.

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Нацбанк Украины в марте 2017 года ввел санкции против нескольких «дочек» связанных с государством российских банков. В список попали Проминвестбанк, VS Bank, БМ Банк, а также украинские Сбербанк и ВТБ.

Спустя два месяца украинский Нацбанк начал рассматривать заявки на покупку Проминвестбанка от двух граждан Украины, имена которых не оглашались. Позже появилась информация, что на «дочку» ВЭБа претендует глава группы DCH Александр Ярославский, но в самом ВЭБе эти данные опровергли.

В феврале 2018 года глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что сделку по продаже Проминвестбанка могут закрыть к началу мая, но потенциального покупателя не назвал. В августе того же года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что ВЭБ отказался от продажи своей украинской «дочки», так как сделку не удалось согласовать с Нацбанком Украины.

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Издание сообщало, что после этого Проминвестбанк прекратил выдачу кредитов и прием вкладов. Источник, близкий к «дочке» ВЭБа, пояснил, что проблема с закрытием банка заключается в том, что на его балансе есть кредиты, которые истекают не раньше чем через четыре года. «Соответственно, их можно либо переуступить за небольшие деньги, либо же сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами», — сказал он.

В сентябре 2018-го суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. Это решение было обжаловано.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Проминвестбанк, Украина, ВЭБ
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