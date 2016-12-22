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«Дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа на Украине обжаловали арест акций
Финансы, 17:28
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«Дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа на Украине обжаловали арест акций

Дочерние подразделения российских банков на Украине подали кассационную жалобу в Верховный суд Украины на арест своих акций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суть судебного дела — о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения арбитражного суда города Гаага от 2 мая о взыскании сумм с должника Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, дата рассмотрения жалоб еще не определена.

Киевский суд арестовал акции «дочек» российских банков
Финансы

На прошлой неделе, 12 сентября, апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и работающий в группе ВЭБа Проминвестбанк — банков, в капитале которых участвует российское государство. Это решение суд принял в рамках обеспечения иска арбитражного суда Гааги по взысканию с России компенсации за активы в Крыму. Жалобы в Третейский суд Гааги направило ООО «Эверест Истейт», 17 других украинских структур, а также бывший предправления Приватбанка Александр Дубилет.

В ВТБ ранее отмечали, что решение киевского суда немотивированно и нацелено на то, чтобы неправомерно захватить активы кредитной организации. Сбербанк подчеркивал, что на территории Украины организация работает в соответствии с местными законами.

Теги: «дочка» Сбербанка , ВТБ , ВЭБ , Проминвестбанк , Украина
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