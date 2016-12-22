«Дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа на Украине обжаловали арест акций

Дочерние подразделения российских банков на Украине подали кассационную жалобу в Верховный суд Украины на арест своих акций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суть судебного дела — о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения арбитражного суда города Гаага от 2 мая о взыскании сумм с должника Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, дата рассмотрения жалоб еще не определена.

На прошлой неделе, 12 сентября, апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и работающий в группе ВЭБа Проминвестбанк — банков, в капитале которых участвует российское государство. Это решение суд принял в рамках обеспечения иска арбитражного суда Гааги по взысканию с России компенсации за активы в Крыму. Жалобы в Третейский суд Гааги направило ООО «Эверест Истейт», 17 других украинских структур, а также бывший предправления Приватбанка Александр Дубилет.

В ВТБ ранее отмечали, что решение киевского суда немотивированно и нацелено на то, чтобы неправомерно захватить активы кредитной организации. Сбербанк подчеркивал, что на территории Украины организация работает в соответствии с местными законами.