Глава ВЭБа назвал сроки продажи украинского Проминвестбанка

Сделка по продаже украинской «дочки» Внешэкономбанка (ВЭБ) — Проминвестбанка — может быть закрыта до 1 мая. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы ожидаем решения, которое взаимоприемлемо и для Национального банка Украины (НБУ), и для нас. Поэтому мы думаем, что до 1 мая мы можем сделку закрыть», — сказал он.

При этом Горьков отказался рассказывать подробности сделки и потенциального покупателя Проминвестбанка.

В мае 2017 года НБУ начал рассмотрение заявок на покупку «дочки» ВЭБа от двух граждан Украины, личности которых не назывались. Спустя неделю о намерениях купить Проминвестбанк заявил один из богатейших людей Украины Александр Ярославский, однако в декабре Сергей Горьков опроверг эту информацию.