Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI

Мосбиржа считает необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами на нефть марки WTI, цена которых в апреле впервые в истории достигла отрицательных диапазонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

«Разговоры о компенсации отдельным брокерам представляются необоснованными. Перерасчет цены экспирации (завершение обращения фьючерсов. — РБК) на бирже невозможен, так как это будет означать изменение условий уже заключенных сделок и существенные убытки для ряда участников рынка», — заявили в пресс-службе.

Участники рынка, как отметила Мосбиржа, не ставят под сомнение тот факт, что торговая площадка поступила в соответствии с правилами.

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