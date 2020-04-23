Мосбиржа введет механизм для торгов при отрицательных ценах

Московская биржа намерена доработать механизм проведения торгов деривативами (производными финансовыми инструментами) в условиях отрицательных цен на основной актив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

Как ожидается, на доработку и введение механизма понадобится несколько месяцев. В Мосбирже сообщили, что инициативу поддержал комитет по срочному рынку, заседание которого прошло 22 апреля.

Биржа также проработает с участниками рынка меры по снижению рисков при торгах нефтяными контрактами до момента внедрения отрицательных цен. В частности, площадка планирует ввести механизм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке.

Сейчас автоматическое изменение границ ценовых коридоров действует только в ходе основной сессии с 10:00 до 18:45. В соответствии с рекомендациями комитета, в ходе вечерней сессии граница будет меняться не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены на контракт на уровне одной из границ коридора. Участники рынка считают, что это позволит снизить их риски и риски клиентов.

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