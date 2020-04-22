Баррель с минусом: как нефтяной рынок пришел к отрицательным котировкам

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В минус ушли цены на «бумажную» нефть, но проблема вполне реальная. Компании готовы платить покупателям, чтобы те разгрузили нефтехранилища, лишь бы не пришлось останавливать добычу из-за отсутствия места для хранения

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Казалось, что 2020 год уже не сможет преподнести новых сюрпризов на нефтяном рынке — после ценовых войн на фоне рекордного падения спроса и участия США в новой сделке ОПЕК+. Однако того, что случилось в «черный понедельник», 20 апреля, не ожидал никто: впервые в истории рынка фьючерсный контракт Nymex WTI CMA спустился ниже нуля, упав в течение одного дня почти на $60 до окончательной отметки в минус $37,63 за баррель. До недавнего времени нефтяная биржа даже не могла регистрировать отрицательные величины, а теперь новость о таком падении котировок вызвала панику во всем мире.

Бумажная паника

Однако что же произошло на самом деле и каковы будут реальные последствия для продавцов и покупателей нефти? Причина ценового краха кроется в недостатке мощностей для хранения в центральной части США, в особенности в окрестностях основного хаба нефтехранилищ в Кушинге, штат Оклахома. По печальному стечению обстоятельств базовый американский фьючерс Nymex WTI привязан к Кушингу, где уже четыре недели подряд растут объемы хранящейся нефти. Мощности резервуарного парка там достигают 80 млн баррелей, а закачано уже около 60 млн, и если текущий тренд продолжится, то ко второй декаде мая ключевые для нефтяной инфраструктуры США хранилища будут переполнены.

Следует сразу оговорить, что стоимость физически поставляемой нефти в минус не падала, так как она определяется другими путями, в отрицательную зону скатилась лишь «бумажная» нефть, то есть финансовый инструмент, обеспечивающий реальную торговлю. Фактически нефтяной рынок США был подкошен неготовностью игроков держать у себя майский фьючерсный контракт WTI CMA из-за опасений оказаться в роли проигравших, для которых уже не останется места в хранилищах.

Проблему усугубило то, что в отличие от европейских рынков бумажная торговля WTI CMA привязана к реальной, то есть длинная позиция по майским фьючерсам подразумевает физическую передачу торгуемого лота. Большинство крупных игроков произвело замену позиции на более поздний срок, так называемый ролл-форвард, еще в начале апреля. Однако ряд финансовых игроков решил ждать до конца (торговля майскими фьючерсами закрывалась 21 апреля) в надежде поймать удачу в последний момент. А когда не получилось, началась паника, результатом которой и стали отрицательные цены.