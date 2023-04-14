Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать инвестсчета россиян
Emirates NBD, второй по размеру банк ОАЭ, начал блокировать инвестиционные счета россиян, пишет Forbes со ссылкой на письма, которые начали получать клиенты банка.
В ENBD сообщили, что ограничения введены в соответствии с директивой Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, однако под них подпадают резиденты ОАЭ.
Активы россиян в ENBD переведут на отдельный сегрегированный счет, вывод с которого средств ограничат. На него будут переводиться любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг. Перевести их с этого отдельного счета в ENBD нельзя.
Продать ценные бумаги со счета россияне смогут только с помощью механизма «поставка, свободная от платежа» (Free-Of-Payment, FOP). В отличие от механизма «поставка против платежа» (Delivery Versus Payment, DVP), когда ценная бумага и деньги переводятся одновременно, этот принцип означает, что продавец вначале передает ценную бумагу покупателю и лишь затем получает деньги. Как отмечает Forbes, такой механизм создает дополнительные риски для продавца.
Собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, пояснил, что ENBD использует услуги депозитариев Clearstream и Euroclear. В прошлом году после введения против России санкций ЕС эти депозитарии заморозили хранящиеся у них ценные бумаги россиян. Однако получить доступ к активам можно было при переводе их в «дружественную» юрисдикцию, например в ОАЭ, чем и пользовались многие попавшие под ограничения.
Мартовское исследование аналитической компании Frank RG показало, что ОАЭ оказались одним из наиболее популярных направлений для вывода средств из России состоятельными гражданами (15,6%). Вложения в недвижимость в Эмиратах составили 750–800 млрд руб.
В начале марта The Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны во главе с США подталкивают ОАЭ к соблюдению антироссийских санкций, в частности к прекращению экспорта ряда критических электронных компонентов в Россию. Ранее о том, что власти США оказывают на Абу-Даби давление из-за торговли с Россией, писал Bloomberg. По данным агентства, Вашингтон предупредил власти ОАЭ, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям Запада по давлению на Москву.