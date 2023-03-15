Как российские миллионеры распоряжались деньгами в санкционный год

Капитал обеспеченных клиентов в российских финансовых структурах за 2022 год упал больше чем на 20%, показало исследование Frank RG. Часть денег они переводят в золото, часть — за рубеж, в том числе в недвижимость в ОАЭ и Турции

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По итогам прошлого года в России сократилось количество клиентов, готовых держать более $1 млн в российских банках и инвесткомпаниях, а также общая сумма их вложений, говорится в исследовании сектора private banking, подготовленного аналитической компанией Frank RG. Так, в 2021 году 46,2 тыс. человек готовы были размещать более $1 млн внутри страны, в 2022-м их число снизилось до 37,8 тыс.

Общий капитал клиентов — долларовых миллионеров в российских банках и инвесткомпаниях за прошлый год сократился на 21,9%, с 13,9 трлн до 10,9 трлн руб. Из этой суммы чуть более 5 трлн руб. пришлось на инвестиционные инструменты, по сравнению с 2021 годом сумма сократилась на четверть. Еще почти 5,9 трлн руб. пришлось на вклады — это на 17,1% меньше, чем в 2021 году. Выводы получены на основе анкетирования 1074 респондентов.

Одна из причин снижения капитала и оттока клиентов из российской финансовой инфраструктуры — перевод средств за рубеж, отмечают аналитики Frank RG. По данным ЦБ, в 2022 году объем переводов денежных средств в банки-нерезиденты вырос почти в три раза — с 2,3 трлн до 6,63 трлн руб. По оценке Frank RG, более 60% переведенных средств приходится на обеспеченных клиентов.

Клиенты с высоким средним чеком постепенно переориентируются на дружественные юрисдикции, следует из результатов анкетирования. 16,7% респондентов указали, что используют для обслуживания капитала финансовые системы ЕС, еще 15,6% — ОАЭ, 14,7% — Казахстана. Говоря о планах, наибольшее число участников анкетирования (16,1%) отметили, что планируют размещать капитал в ОАЭ, еще 7,5% хотят пользоваться услугами финансовой системы Армении, 7,2% рассматривают Турцию, 6,5 и 4,4% — Казахстан и Китай соответственно. Евросоюза в списке нет.

Вторая причина сокращения средств в российских банках и инвесткомпаниях — отток капитала в золото и недвижимость, указывают аналитики Frank RG.

Куда вкладывались долларовые миллионеры

Часть средств со счетов переходит в зарубежную недвижимость и золотые слитки. Так, в 2022 году обеспеченные клиенты потратили на покупку недвижимости за границей больше 1 трлн руб.: 750–800 млрд руб. из них составили вложения в ОАЭ, 100–150 млрд руб. — в Турции, 70–75 млрд руб. — на Кипре. В 2021 году Кипр был лидером, а на второй и третьей строчках находились Черногория и Италия.

Еще 500 млрд руб., по оценке экспертов, могли перетечь в золотые слитки (95–100 т). В 2021 году вложения в них составляли 25–30 млрд руб. (5–6 т). По оценке крупнейших российских банков, россияне в 2022 году купили 75 т инвестиционного золота, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на Минфин.

Средства, оставшиеся на счетах в России, стали чаще размещать в рублях: доля капитала клиентов private banking в иностранной валюте в 2022 году снизилась с 60 до 40%. Большая часть респондентов — 69% — размещают более половины своего капитала в рублях.

Прежде всего сокращается доля недружественных валют. 19% обеспеченных клиентов указали, что хранят в России в долларах меньше 10% капитала, а 35% — менее половины. 18% опрошенных отметили, что меньше 10% в их портфелях приходится на евро, у 15% — менее половины средств.

18% опрошенных отметили, что меньше 10% в их портфелях приходится на евро, у 15% — менее половины средств. Доля дружественного юаня при этом сопоставима с евро: 11% участников исследования сказали, что хранят в юанях менее 50% капитала, 13% — менее 10% капитала. Второй по популярности — дирхам. По 5% обеспеченных клиентов хранят в этой валюте менее 50% и менее 10% капитала.

Кроме физического оттока средств к сокращению инвестиционного капитала обеспеченных инвесторов (с 6,7 трлн до 5 трлн руб. в 2022 году) привела и «просадка» их инвестиционных портфелей из-за снижения котировок, напоминают во Frank RG. Индекс Мосбиржи по итогам года потерял 43,1%, индексы NASDAQ (включает 100 акций крупнейший компаний, торгующихся на бирже NASDAQ) и S&P 500 (включает 500 акций, торгующихся на всех биржах США) — по 33,1 и 19,4% соответственно.

Чем руководствуются миллионеры при размещении капиталов

«Ответная реакция на сильно усложнившуюся ситуацию — повышение уровня диверсификации активов: по классу, по дюрации [срокам], по юрисдикции. Сейчас диверсификация стала более широкой, что и отражают тренды, приведенные в исследовании», — говорит инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.

Состоятельные инвесторы действительно стали консервативнее относиться к инвестированию средств, отмечает директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов, но опросы компании показывают, что большинство все же предпочитают инвестировать в российские активы. Но альтернативные инвестиции в виде золота, недвижимости и персональных фондов действительно стали новым трендом, признает он. Выбирая новую юрисдикцию для размещения капитала, клиенты смотрят не только на степень ее дружественности и предлагаемые условия, но и оценивают географическую близость, добавляет Логинов.

Кроме оттока за рубеж, в недвижимость и золото часть денежных средств могла быть выведена в наличные, что также оказало сильное влияние на статистику, добавляет директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. «Когда только началась специальная военная операция, многие инвесторы снимали валютные накопления. Думаю, что значительная часть этих средств еще не вернулась в банковский сектор», — считает он. С тем, что многие заняли выжидательную позицию в наличных, согласен и Логинов.

Также в статистике не отражен фактор внешних перемещений капиталов российских состоятельных граждан, обращает внимание Сосновский. «То есть если российский гражданин переводил деньги условно из еврозоны в ОАЭ, не заводя их в Россию, в статистике они не отражаются. А это были очень значительные переводы», — отмечает аналитик. Учитывая это, нельзя говорить о том, что инвестиции россиян в ОАЭ — это исключительно покупка недвижимости, полагает Сосновский. Могут быть и значительные вклады, и инвестиционные счета, деньги на которые были переведены без использования российской финансовой системы.

Большая популярность Армении и Турции по сравнению с Казахстаном при опросе о будущих планах связана с вопросом комплаенса, считает эксперт. «Армения и Турция достаточно дружественно относятся к россиянам, хотя в Турции многие банки ужесточили требования. В Казахстане ужесточился комплаенс в отношении частных инвесторов из России и Белоруссии. Что касается Турции, то там многие приобрели недвижимость, и, соответственно, хотели бы открыть банковские и инвестиционные счета», — заключает Григорий Сосновский.