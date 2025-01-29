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Финансы ,  
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Ожидания россиян по росту цен достигли максимума за год

Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,9%. Сильнее всего выросла обеспокоенность ценами на молоко, мясо, птицу, рыбу и морепродукты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Инфляционные ожидания населения в декабре достигли максимума за год, отмечает в своем обзоре Центробанк. Они составили 13,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с ноябрем. Это означает, что роста цен на таком уровне россияне ожидают в следующие 12 месяцев. Банк России проводит замер совместно с социологической компанией «инФОМ». При этом по сравнению с декабрем 2023 года уровень инфляционных ожиданий снизился на 0,3 п.п.

Годовая инфляция в декабре составила 9,5%. Действующий прогноз ЦБ на конец 2025 года — 4,5–5%, но он был опубликован в октябре 2024 года. 14 февраля Банк России вместе с решением по ключевой ставке представит обновленную версию прогноза на 2025-й и три последующих года.

«Отвечая на вопрос о росте цен на отдельные товары и услуги, респонденты в декабре чаще, чем в ноябре, отмечали удорожание всех товаров и услуг, входящих в опросную анкету. Наиболее существенно увеличилась обеспокоенность ростом цен на продовольственные товары, в первую очередь на молоко и молочную продукцию, мясо и птицу, рыбу и морепродукты, яйца, сыры и колбасы, растительное масло. Также респонденты стали значительно чаще указывать на удорожание электроники и бытовой техники», — отмечает ЦБ.

Самым подорожавшим продовольственным товаром по итогам 2024 года стал картофель — цены на него выросли на 92%, ранее сообщал Росстат. Также среди самых подорожавших в прошлом году товаров был репчатый лук — плюс 48,1% от цен 2023 года, белокачанная капуста — плюс 44,7% и отечественная икра лососевых рыб — плюс 37,7%. Подешевели сильнее всего куриные яйца — минус 11,2% от цен на конец 2023-го. Среди технических устройств снижение цен показали смартфоны (минус 3,7%), беспородные наушники (минус 3,7%) и смарт часы (минус 3,2%).

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Фото:Михаил Мордасов / ТАСС

Ценовые ожидания предприятий (их измеряют с горизонтом три месяца, а не год) также выросли и составили 28,4% в декабре против 26% в ноябре. Это максимум с апреля 2022 года.

«Это сопровождалось ускорением роста издержек, происходившим в том числе из-за ослабления рубля, и некоторым повышением ожиданий по спросу. Также предприятия связывали повышение цен на свою продукцию в ближайшие месяцы с увеличением с января 2025 года налоговой нагрузки и минимального размера оплаты труда», — объясняет Банк России.

При этом российские компании, как показал ранее мониторинг ЦБ, в свои модели закладывают инфляцию на уровне 10,7%, что более чем в два раза превышает актуальный прогноз регулятора. По итогам 2024-го предприятия ожидали инфляцию в 9,4%, что близко к фактическому значению.

На заседании в декабре ЦБ впервые с июля не стал повышать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 21%. «В феврале [на этот месяц запланировано очередное заседание ЦБ по ставке] мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — объясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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