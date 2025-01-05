Эксперты описали двумя словами, что ждать от экономики России в 2025 году

В 2025 году экономику России точно ожидает замедление — это неизбежное охлаждение после перегрева, считают аналитики. Они описывают будущую ситуацию такими фразами: «мягкая посадка», «между Сциллой и Харибдой», muddle through

Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прошлый год стал для российской экономики годом перегрева и нескольких рекордов и антирекордов. В частности, безработица продолжила обновлять исторический минимум, инфляция вплотную приблизилась к 10%, а ключевая ставка Банка России выросла до 21%. Взрыва «перекипающего котла» экономике ждать не стоит, считают опрошенные РБК эксперты. Они склоняются к мнению, что в 2025 году экономику ждет «мягкая посадка».

С какими показателями Россия завершила 2024 год Рост ВВП по итогам 2024 года может составить до 4%, ожидают российские власти. В третьем квартале экономика, согласно первой оценке Росстата, выросла на 3,1%, замедляясь в течение года (в первом квартале рост был 5,4%). Инфляция с начала года по 23 декабря составила 9,5%, оценило Минэкономразвития на основе данных Росстата. Оценка инфляции за полный год станет известна в середине января. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря говорил, что инфляция, по данным ЦБ, достигла 9,2–9,3%, что является «тревожным сигналом». Целевым уровнем для российского ЦБ является рост цен на 4% в год. Безработица сохраняется на рекордно низком уровне: по состоянию на ноябрь (последние данные Росстата) она составила 2,3%. Реальные заработные платы в январе—октябре 2024 года увеличились на 8,9% по сравнению с тем же периодом годовой давности.

Экономика-2025 в двух словах

РБК попросил экспертов описать одним-двумя словами, что будет характеризовать ситуацию в российской экономике в 2025 году.

Софья Донец, главный экономист «Т-Инвестиций»: « Мягкая посадка ».

Будет происходить замедление экономики, рост по итогам 2025 года может составить менее 1%, считает она. Россия начинает год с жесткими кредитными условиями, повышением налоговой нагрузки, сужением бюджетного стимула в плане льгот и субсидий (в части программ поддержки Минфин будет проводить массовую экономию, ожидает эксперт). При этом внешние условия остаются сложными, неопределенность — высокой. «Все это создает условия для торможения российской экономики, которое, по некоторым признакам, уже началось. А мягкое оно потому, что все-таки форму, в которой подошли бизнес и население к 2025 году, можно назвать устойчивой. Есть некоторый запас прочности, сформированный в предыдущие пару лет», — говорит Донец. Кроме того, у Минфина и ЦБ есть еще много рычагов, чтобы в какой-то момент смягчить посадку, «есть выбор — тратить ли бюджетные деньги или где-то использовать кредитный рычаг, это будет пространство для компромиссов», полагает она.

Олег Кузьмин, главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ: « Мягкая посадка ».

Она, по мнению эксперта, будет происходить «при дальнейшей трансформации в новой реальности». Основная предпосылка к охлаждению экономики до более равновесного состояния — переход бюджетной политики в более нейтральное состояние и сдерживающее влияние жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Олег Буклемишев, директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ: Muddle through (точного аналога в русском языке нет, «продираться через что-то», в переносном значении — «с грехом пополам»).

«Все, что легко было сделать, уже сделано. Теперь предстоят только сложные и дорогие, инфляционные решения, больше балансирования. Все низко висящие плоды сорваны, все, что осталось сейчас, — это решения, которые принимать сложно, и приходится чем-то жертвовать», — говорит он. Эксперт ожидает по итогам года рост на 1,5–2%, близкий к «предельным возможностям нашей экономики».

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка: « Конфликт интересов ».

«С одной стороны, у многих компаний есть интерес дальше расти, геополитически есть интерес, чтобы экономика дальше росла. С другой стороны, этот рост сопряжен с рисками, а контроль рисков требует торможения», — указывает она. По словам Орловой, второй аспект конфликта проявляется в вопросе, как финансировать рост. У банков есть ограничения по капиталу, у правительства — бюджетные рамки, ограничен доступ на внешние рынки, напоминает она.

Владимир Сальников, руководитель направления реального сектора ЦМАКП: « Между Сциллой и Харибдой ».

2024 год стал годом исчерпания сложившейся модели роста с опорой на бюджетный импульс в условиях санкций, считает эксперт. Если бы не резкое повышение ключевой ставки, год можно было бы считать в целом успешным, а целый ряд связанных с этим рисков придется купировать уже в 2025-м, указал он. «Главная задача — пройти между Сциллой и Харибдой: не допустить, с одной стороны, развертывания банкротств и неплатежей, с другой — ускорения (в условиях высокой ставки) инфляции. А затем вновь запустить экономический рост», — говорит Сальников (цитата по телеграм-каналу Столыпинского клуба «Столыпин 2.0»).

Есть ли риск рецессии

В 2024 году экономика находилась в состоянии перегрева, когда спрос опережал возможности предложения, а ВВП рос темпами выше своего потенциала. Масштаб перегрева стал максимальным за 16 лет, оценивала летом глава Банка России Эльвира Набиуллина. По словам Донец, пик перегрева был пройден в первой половине лета. «Сейчас мы можем говорить, что экономика больше не находится в перегреве, хотя мы все еще видим высокие темпы роста за счет хорошего старта. Это видно и в развороте бизнес-настроений, и в показателях роста. По большому счету, мы вышли во втором полугодии на плато», — говорит она.

Экономист уточняет, что, как правило, если после бурного роста возникает плато, то «следующее движение идет вниз». «Поэтому после, вероятно, наступит охлаждение. Оно уже идет. Ситуация не выглядит как взрыв. Если где-то и возможна резкая остановка, то это кредит», — говорит она. Фактически охлаждение экономики уже началось, солидарен Буклемишев. Он не исключает, что некоторые признаки перегрева сохранятся в виде повышенной инфляции.

По мнению проректора Российской экономической школы (РЭШ) Максима Буева, в наступившем году может произойти implosion (взрыв, направленный внутрь) вследствие перегрева. «С одной стороны, ЦБ борется с инфляцией, и достаточно успешно. С другой стороны, эта борьба — повышение ставки, которая душит кредитование и не создает предпосылок роста в «мирной» части экономики. «Вэпэкашная» часть замещает «мирную», поскольку для кредитования первой капитал найдется (либо за счет ФНБ, либо за счет экспортных поступлений, либо за счет повышения налогов). Вопрос в том, какой из этого выход? Как правило, за таким перегревом всегда следует рецессия», — рассуждает он в подборке прогнозов на 2025 год для СМИ от профессоров РЭШ.

Впрочем, риски рецессии, по мнению Кузьмина, весьма умеренные. И они заметно снизились после существенного смягчения подхода Банка России — от «полной и бескомпромиссной» борьбы с инфляцией к более сбалансированной политике, говорит он. На заседании 20 декабря ЦБ неожиданно для большинства участников рынка не стал повышать ставку и оставил ее на уровне 21%. «Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции», — пояснил регулятор.

Донец не исключает также и стагфляционный сценарий. «Уже сейчас мы видим, как замедляется рост, а по некоторым секторам экономики у нас в принципе уже отрицательные значения. При этом очень высокая инфляция, которая только ускоряется и вновь опережает прогнозы», — отмечает она. Однако это «временная ситуация», уверена экономист. «Стагфляция происходит, когда у вас где-то повысились издержки и вы не можете быстро к этому подстроиться, а можете только принять этот факт и заставить экономику через повышение внутренних цен дальше приспосабливаться. Потом включается денежно-кредитная политика, которая выбирает, по какому пути пройти подстройку: с меньшей инфляцией, но и с меньшим экономическим ростом — или с большей инфляцией, но более плавным торможением. Это всегда вопрос о перераспределении нагрузки между населением и компаниями», — поясняет она.

Рост экономики, как и рост реальных доходов населения, в 2025 году замедлится до 2%, а инфляция снизится до 5%, прогнозирует профессор РЭШ Валерий Черноокий, хотя и опасается более негативных рисковых сценариев — вплоть до стагфляции, «в результате значительного снижения цен на нефть, резкого замедления мировой экономики, роста геополитической напряженности или усиления санкционного давления».

По данным сервиса прогнозов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), которые есть у РБК, рост ВВП по итогам 2025 года может составить 1,4% (декабрьский консенсус-прогноз, 12 аналитиков). Официальный текущий взгляд на перспективы роста озвучил вице-премьер Александр Новак: 25 декабря он сказал, что в 2025 году экономика может вырасти на 2–2,5%.

Что будет с инфляцией и ключевой ставкой

Официальный прогноз ЦБ предполагает, что инфляция в 2025 году снизится до 4,5–5%, при этом период жестких денежно-кредитных условий будет долгим, дала понять Набиуллина в конце года. Хотя в декабре Банк России не стал повышать ключевую ставку, по словам Набиуллиной, в феврале регулятор будет решать, достаточно ли достигнутого уровня жесткости ДКП или масштаб перегрева спроса не снижается и нужно вернуться к обсуждению вопроса о повышении ставки.

Донец ожидает, что в среднем за 2025 год инфляция будет выше 8% — на уровне около 10% в первом квартале и около 6% к концу года. Превышение над таргетом 4% будет объясняться фактором со стороны издержек, говорит она. «Здесь будет эффект и валютного курса, который уже реализовывается, и повышения тарифов и сборов, которое будет напрямую транслироваться в цены, и отдельных изменений внутренних издержек, куда можно отнести некоторые дефициты: например, на первое полугодие сохранится негативная динамика цен, связанная с предыдущим урожаем», — рассуждает эксперт.

Схожие оценки высказывают и другие экономисты. Кузьмин прогнозирует, что инфляция замедлится до уровня, немного превышающего 6%. Консенсус сервиса прогнозов СПбМТСБ предполагает среднегодовую инфляцию на уровне 8,9% — при ожидаемом показателе 6,2% на конец 2025 года и ключевой ставке около 17,8% также к концу года.

Орлова также ожидает 6% по итогам года, при этом называет это оптимистичным прогнозом, поскольку пока инфляция быстро разгоняется. «Если мы пойдем по такой траектории замедления темпов инфляции, то Центральный банк сможет начать снижение ставки к концу 2025 года», — говорит Орлова. Она, однако, не исключает и повышения ставки в первом полугодии. «Не уверена, что 21% — это точно пик в цикле повышения», — отмечает экономист.

Кузьмин склоняется к тому, что второй этап цикла ужесточения денежно-кредитной политики завершен. Вероятность последнего повышения ставки на февральском заседании на 1 п.п. он оценивает в 25–30%. «Сейчас основной вопрос: начнет ли Банк России быстро снижать ставку или будет сохранять 21%? Мы сохраняем свой прогноз о начале смягчения политики во втором квартале 2025 года, но не ждем очень резкого снижения и видим ставку на уровне 16% на конец года», — говорит он.

Ключевая ставка в этом году начнет снижаться, но «сказочных показателей» ждать не стоит, уверен Буклемишев. «Максимум на несколько процентных пунктов она снизится, до 15% годовых не дойдет», — предполагает он.

Какие будут драйверы роста

Одной из ключевых характеристик текущей ситуации является неопределенность, связанная с тем, насколько долго сможет расти экономика в модели, основанной прежде всего на масштабных государственных расходах, отмечает научный руководитель РЭШ Рубен Ениколопов. «Отличительная особенность подобного кейнсианского стимулирования экономики — то, что его эффективность снижается со временем и в какой-то момент сходит на нет, а на первый план выходят факторы, определяющие долгосрочный экономический рост: развитие человеческого капитала, увеличение производительности за счет развития новых технологий, устойчивые инвестиции», — перечисляет он.

Со всеми этими факторами, «кроме, быть может, инвестиций, в России на данный момент наблюдаются существенные проблемы», предупреждает Ениколопов. По его мнению, наиболее оптимистичный сценарий на следующий год связан с тем, что «сбои в экономической модели, основанной на бюджетном стимулировании, наступят позже чем через год».

Бюджетный импульс последних трех лет составил около 10% ВВП, ранее заявлял министр финансов Антон Силуанов. Он обещал, что в 2025 году власти будут проводить взвешенную бюджетную политику, а поддержка экономики из федерального бюджета будет точечной.

В 2024 году лидером по росту была обрабатывающая промышленность — во многом за счет входящего в нее сектора ОПК. Тренд, очевидно, сохранится и в этом году, но с некоторыми оговорками, считает Буклемишев. «Деревья до небес не растут», и ОПК, судя по всему, «тоже натыкается на пределы собственных мощностей и рабочей силы», отмечает он. Экономист ожидает, что продолжится приближенный к естественному рост отраслей, ориентированных на внутренний рынок, импортозамещающих отраслей, сервисов. «От ОПК сопоставимого импульса я не жду — просто потому, что некуда уже расти», — полагает он.

Помимо ОПК устойчивый рост в 2024 году демонстрировал финансовый сектор и в нем темпы будут снижаться, полагает Донец. А вот технологии, IT, связь — это секторы опережающего роста и там есть «запас повышенного роста», говорит она. Хотя и эти секторы могут несколько просесть на фоне жестких кредитных условий, которые ограничивают инвестиционную активность, предупреждает эксперт. В целом же, по мнению Донец, в этом году сохранится «картина более неравномерного роста с наличием лидеров и хорошим драйвом в обрабатывающей промышленности».

Заградительные ставки по банковским кредитам будут негативно сказываться на инвестициях, замедление их роста в 2025 году может быть очень резким, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Сдерживать экономический рост могут также более низкие мировые цены на нефть и нехватка квалифицированных кадров во многих отраслях промышленности, полагает она. «Однако, на наш взгляд, если государство по-прежнему будет оказывать финансовую поддержку стратегически важным отраслям обрабатывающей промышленности и более активно будет создавать возможности для развития малого и среднего бизнеса, темпы роста ВВП в России могут в следующем году достичь даже 3%», — оптимистична эксперт.