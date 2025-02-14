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Финансы ,  
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Банки не заложили новое повышение ставки ЦБ в феврале

Российские банки резко сократили объем заимствований у ЦБ до уровней июня прошлого года. Это говорит о том, что они не ждут роста ставки, объясняют эксперты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Накануне заседания ЦБ по ключевой ставке российские банки резко сократили заимствования у регулятора — 13 февраля их обязательства упали до 1,79 трлн руб., следует из статистики Банка России. Это минимум с конца июня 2024 года. За сутки объем обязательств рынка перед ЦБ уменьшился на 43,4%. В основном это произошло за счет сокращения объема обеспеченных кредитов. Кроме того, обязательства Банка России перед кредитными организациям за сутки упали на 30,6%, до 3,61 трлн руб.

Резкое сокращение долга сектора перед Банком России — признак того, что банки не ожидают повышения ключевой ставки на заседании 14 февраля, допускают опрошенные РБК эксперты.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин указывает на два фактора, которые могли повлиять на динамику заимствований банков — технический и объективный, связанный с настроениями рынка. Первый — это начало периода усреднения обязательных резервов. Речь идет о временном отрезке, по дням которого оцениваются средние остатки средств банков на счетах обязательных резервов, — таким образом проверяется выполнение требований ЦБ. Новый период усреднения начался 12 февраля и закончится 11 марта, следует из данных ЦБ.

«Начался новый период усреднения резервов, то есть у банков нет необходимости держать избыточные ресурсы на корреспондентских счетах в ЦБ для формирования обязательных резервов. Наверное, некий оптимизм, который появился на рынке, поменял традиционную стратегию банков — ранее они перед заседанием ЦБ, когда ждали повышения ставки, резко наращивали остатки на корсчетах через фондирование за счет ЦБ. Занимали подешевле и «переусредняли резервы». Сейчас мы видим обратную историю — банки «недоусредняются» в начале нового периода усреднения резервов, они это могут сделать позже, после заседания по ставке», — говорит Сусин.

Как раньше действовали банки

Согласно статистике ЦБ, начиная с июня 2024 года, по мере ужесточения риторики регулятора, российские банки готовились к повышению ключевой ставки. Например, накануне июньского заседания обязательства участников рынка перед ЦБ возросли в 2,8 раза, до 5,6 трлн руб. на 6 июня. Совет директоров тогда оставил ставку неизменной. Банки незначительно наращивали объем заимствований в июле, но снова не угадали — регулятор начал цикл повышения ставки. В последующие месяцы банки продолжали превентивно увеличивать долг перед ЦБ накануне заседаний, а Банк России — ужесточать денежно-кредитную политику. В декабре обязательства участников рынка по кредитам от ЦБ росли задолго до заседания по ставке — с 11 по 16 декабря чуть более чем на 2 трлн руб., до 5,59 трлн руб., но вскоре немного уменьшились — до 5,32 трлн руб. на 19 декабря. На заседании 20 декабря Банк России оставил ставку неизменной.

По словам Сусина, операции банков могут свидетельствовать о том, что «банки уверены — ставку повышать не будут».

«Возможно, на волне этого оптимизма кто-то из участников рынка допускает — а вдруг ЦБ решит пойти на снижение ставки. С моей точки зрения, это не основной сценарий, поскольку фундаментальных предпосылок для этого недостаточно, но так или иначе, шансы на это выросли», — заключает эксперт.

«Банки стремятся более эффективно использовать ликвидность, не ожидая повышения ключевой ставки на заседании», — соглашается управляющий по анализу банковских и финансовых рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

«Снижение обязательств произошло одновременно со снижением депозитов (на аукционной основе). То есть речь не о том, что в систему пришло сразу много ликвидности, а в изменении структуры использования инструментов. Является ли это результатом изменения позиции одного-двух крупных игроков или более широкой подстройки рынка, мы не знаем», — замечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Она, однако, тоже считает, что «рынок однозначно настроился на неизменность ключевой в пятницу».

Почему рынок не ждет нового роста ставки ЦБ

Ранее опрошенные РБК 30 аналитиков спрогнозировали, что на заседании 14 февраля Банк России оставит ставку на уровне 21%. В качестве аргументов в пользу этого решения эксперты приводили замедление кредитования и деловой активности, а также стабилизацию курса рубля. Данные по инфляции они называли скорее противоречивыми: с одной стороны, в конце 2024 года рост потребительских цен существенно усилился, но в начале января показатель замедлялся.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Новые данные по инфляции были опубликованы Росстатом 12 февраля. Согласно им, недельная инфляция в России ускорилась до 0,23 против 0,16% в прошлый период, а годовой рост цен достиг 10%.

«Недельные данные по инфляции довольно нейтральные, картину не меняют. В центре внимания для экономики и рынков сейчас не текущая статистика, а геополитическая повестка», — говорит Донец.

12 февраля стало известно о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств обсудили военный конфликт России и Украины и его урегулирование, а также договорились о личной встрече.

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«Геополитика внесла позитив, это сказалось на всех рынках. Но пока это больше краткосрочная, эмоциональная история», — говорит Сусин.

В пятницу ЦБ, скорее всего, сохранит ключевую ставку и даст жесткий сигнал по денежно-кредитной политике, считает Грицкевич. Он при этом допускает, что сигналы регулятора могут смягчиться в будущем.

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