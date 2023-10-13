Путин назвал необходимым для бюджета курс доллара «чуть-чуть пониже»

Владимир Путин: для бюджета нужно, чтобы курс доллара был чуть-чуть пониже

Если бы «все было нормально», то необходимости в указе об обязательной продаже валютной выручки не возникло бы, заявил президент. При этом Путин заверил, что высокий курс доллара не говорит о проблемах в экономике

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Для бюджета России нужно, чтобы курс доллара был «чуть-чуть пониже», и стремление к такому курсу как раз и стало причиной подписания указания об обязательной продаже экспортерами валютой выручки, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

«Для бюджета нам нужно, чтобы курс был чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа бы не было», — сказал Путин.

Президент особо отметил, что высокий курс доллара «не связан с какими-либо проблемами в экономике».

«Ничего подобного. У нас экономика стабильная, макроэкономические показатели хорошие. Вопрос просто в валютном регулировании. Мы от него полностью отказались, но в современных условиях, судя по всему, наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютой выручки оставлять за рубежом. В этом все и дело», — объяснил Путин.

О введении обязательной продажи валютной выручки частью экспортеров стало известно 11 октября. В правительстве сообщили, что указ касается 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Публиковать указ главы государства не будут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «По понятным причинам список этих компаний не будет опубликован», — сказал он.

На фоне сообщений об обязательной продаже валютной выручки курс доллара опустился ниже 100 руб. 13 октября курс доллар на Мосбирже торговался на уровне 97,38 руб., евро — 102,33 руб.

Требования о продаже валютной выручки рядом экспортеров вступят в силу с 16 октября. Как пояснили в аппарате правительства, перечисленные в закрытом указе экспортеры должны:

зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения валютной выручки;

продавать не менее 90% зачисленной на российские счета валютной выручки в течение двух недель;

при этом продавать не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

Решение об обязательной продаже валютной выручки может вернуть курс рубля в «диапазон ₽95–100» за доллар на фоне краткосрочного роста продаж валюты, но эффект вряд ли будет долгосрочным, говорил РБК экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. «Если рынок воспримет это решение как начало тренда на закрытие финсчета, то это может подстегнуть отток капитала и ослабить рубль после первоначального роста продаж валюты», — сказал он.

Глава «Сбера» Герман Греф считает, что курс рубля постепенно стабилизируется на отметке 90 руб. за доллар. «Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, но так или иначе ускорит возврат к фундаментальному курсу», — заявил он.