Кремль решил не раскрывать компании, которые обязали продавать валюту
Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки 43 группами компаний является закрытым, публиковать его не будут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает проект Faridaily журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.
«Нет, он (указ) не будет публиковаться. Он ДСП (для служебного пользования). По понятным причинам список этих компаний не будет опубликован», — сказал Песков.
О том, что Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки, правительство сообщило 11 октября. В сообщении не уточнялось, какие конкретно компании обязали продавать валюту. Решение президента коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса, отмечали в правительстве.
По оценке экономиста Bloomberg Александра Исакова, эффект от обязательной продажи валютной выручки частью экспортеров вряд ли будет долгим, но участники рынка должны обеспокоиться ограничениями, которые могут подстегнуть отток капитала и ослабить рубль. Рынок ждал эту меру с середины августа, скачок инфляции в сентябре—октябре вызывает беспокойство у властей, отметил старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Глава «Сбера» Герман Греф считает, что «фундаментально» обязательство продавать валютную выручку вряд ли повлияет на ситуацию с курсом, так как его определяют рыночные факторы.
ЦБ заявил, что решение может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уточнила, что малый бизнес мера не затронет.
После подписания указа Путина, утром 12 октября, курс американской валюты упал на 3,75 руб. до 96,455 руб., а евро впервые с 29 сентября опустился ниже 103 руб (до 102,59 руб.).
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