Кремль решил не раскрывать компании, которые обязали продавать валюту

Песков: указ об обязательной продаже валютной выручки не будут публиковать

Об указе, обязывающем 43 группы компаний продавать валютную выручку, кабмин сообщил накануне, при этом сам документ с перечнем опубликован не был. ЦБ считает, что мера будет способствовать снижению краткосрочной волатильности

Фото: Владислав Шатило / РБК

Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки 43 группами компаний является закрытым, публиковать его не будут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает проект Faridaily журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.

«Нет, он (указ) не будет публиковаться. Он ДСП (для служебного пользования). По понятным причинам список этих компаний не будет опубликован», — сказал Песков.

О том, что Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки, правительство сообщило 11 октября. В сообщении не уточнялось, какие конкретно компании обязали продавать валюту. Решение президента коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса, отмечали в правительстве.

По оценке экономиста Bloomberg Александра Исакова, эффект от обязательной продажи валютной выручки частью экспортеров вряд ли будет долгим, но участники рынка должны обеспокоиться ограничениями, которые могут подстегнуть отток капитала и ослабить рубль. Рынок ждал эту меру с середины августа, скачок инфляции в сентябре—октябре вызывает беспокойство у властей, отметил старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Глава «Сбера» Герман Греф считает, что «фундаментально» обязательство продавать валютную выручку вряд ли повлияет на ситуацию с курсом, так как его определяют рыночные факторы.

ЦБ заявил, что решение может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уточнила , что малый бизнес мера не затронет.

После подписания указа Путина, утром 12 октября, курс американской валюты упал на 3,75 руб. до 96,455 руб., а евро впервые с 29 сентября опустился ниже 103 руб (до 102,59 руб.).