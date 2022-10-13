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Страховщики на фоне мобилизации нарастили продажи туристических страховок

После начала в России частичной мобилизации ряд страховых компаний увеличили продажи страховых полисов для путешественников. Среди стран с наибольшим ростом они, в частности, называют Казахстан, Киргизию, Армению и Турцию
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ряд страховых компаний зафиксировали рост спроса россиян на полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) после объявления в России частичной мобилизации. Тенденцию, в частности, подтверждает финансовый маркетплейс «Сравни»: с 21 сентября по 10 октября продажи полисов ВЗР выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 21% по сравнению с таким же периодом месяц назад, рассказал РБК директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник.

Полис ВЗР может включать в себя страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование финансовых рисков граждан и т.д. На маркетплейсе «Сравни» большинство полисов ВЗР оформляют у «Ренессанс Страхования», «Абсолют Страхования» и «Росгосстраха».

Какие страховщики увидели рост

  • «Тинькофф Страхование» с 19 по 30 сентября фиксирует рост числа проданных полисов ВЗР на 95% по отношению к началу сентября, при этом на неделе с 3 октября резкий рост остановился: число проданных полисов упало на 45% по отношению к предыдущей неделе, рассказал гендиректор компании Иван Мироненко. «По сравнению с началом месяца в период с 19 сентября по 30 сентября в среднем в 11 раз вырос спрос на ВЗР, оформляемые для поездок в Казахстан, в шесть раз — в Киргизию, в три раза — в Узбекистан и Армению», — добавил он.

  • У «Совкомбанк Страхования» в период с 21 сентября по 7 октября рост ежедневных продаж в среднем составил 60% по сравнению с ежедневными продажами за аналогичный период в прошлом году, поделился статистикой гендиректор компании Игорь Лаппи. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года мы можем говорить о том, что связь с объявлением о частичной мобилизации есть, при этом не отрицаем некоторого влияния органического роста, связанного с развитием компании, а также завершением сезона отпусков», — говорит Лаппи. Всплеск продаж полисов ВЗР пришелся на направления выезда в Казахстан — рост 300%, Грузию — 200%, Турцию — рост в два раза, а также в страны Шенгена — рост в 1,5 раза.

  • «РЕСО-Гарантия» наблюдает рост оформления полисов ВЗР в канале интернет-продаж более чем на 20%, в остальных каналах рост не более запланированного, рассказала управляющий продуктом управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантия» Мария Простова. Она напрямую связывает увеличение продаж с выездом россиян за границу после объявления в России частичной мобилизации, так как полисы оформляются на более длительные сроки. Самыми популярными направлениями для оформления ВЗР стали Турция, страны Шенгена и Израиль.

  • «Абсолют Страхование» в этом году в период с 21 сентября по 7 октября наблюдает рост не более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в 2021 году в эти даты отмечался более значительный рост, говорит руководитель управления развития розничного страхования в региональной сети компании Илья Гальперин. Самыми популярными заграничными направлениями у компании стали Европа, опция «весь мир» и Турция. Как отмечает Гальперин, обычно граждане России не оформляют полис при поездках в страны СНГ, несмотря на то что это поездка за рубеж.

  • У «Ренессанс Страхования» рост продаж полисов ВЗР составил около 18% по сравнению с периодом с 4 по 20 сентября. «Мы видим увеличение среднего срока полиса с 11 до 30 дней. Общая динамика продаж именно годовых полисов страхования (удобных для длительного пребывания за рубежом) показывает снижение почти вдвое», — говорит управляющий директор департамента массовых видов страхования «Ренессанс Страхования» Артем Искра. В сентябре и октябре примерно 68% всех полисов ВЗР было оформлено с покрытием «весь мир». Продажи полисов в Казахстан выросли в три раза, в Киргизию — в два раза, в Армению — в 1,5 раза, в Грузию, наоборот, продажи упали почти вдвое.

  • Не видят роста продаж полисов ВЗР в «Росгосстрахе», Страховом доме ВСК и «СберСтраховании», поделились представители компаний. Остальные крупные страховые компании не ответили на запросы РБК.

Поможет ли уезжающим страхование путешественников

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого из России выехали десятки тысяч человек. Forbes со ссылкой на источники сообщал о том, что после начала частичной мобилизации страну покинули около 700 тыс. человек. Из-за большого числа уезжающих на сухопутных границах России с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались многокилометровые пробки.

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«Можно предположить, что приток трафика и продаж связан с последними событиями. Однако мы видим, что сейчас среди популярных направлений остаются шенгенские страны, ОАЭ, Турция — страны, которые и в прошлых периодах пользовались популярностью среди туристов», — рассуждает Крайник.

Полисы страхования граждан, выезжающих за рубеж, не предназначены для использования при постоянном проживании, отмечает старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина: «Покрытие по полису ВЗР имеет ряд ограничений, в том числе по плановой помощи, лечению хронических заболеваний, занятиям спортом и т.п. Ответственность страховщика в части возмещения медицинских расходов обычно ограничивается моментом устранения непосредственной угрозы жизни застрахованного лица, то есть предполагается, что долечивание будет происходить на родине».

С ней согласен и управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. «Полис ВЗР обычно имеет достаточно ограниченный срок действия и в целом не предполагает постоянное проживание на новом месте жительства. Полное название этого вида страхования — это страхование выезжающих за пределы постоянного места жительства, то есть из самого названия следует, что речь идет все-таки об ограниченных по времени поездках, а не о смене постоянного места жительства», — объясняет эксперт.

По словам Никитиной, крупнейшими страховщиками по ВЗР являются «Совкомбанк Страхование», «Сбербанк страхование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «АльфаСтрахование». «Ни у одной из этих компаний страхование выезжающих за рубеж не является основным видом деятельности, поэтому существенного влияния на финансовый результат изменение объема бизнеса в этом сегменте не окажет», — считает Никитина.

За первое полугодие 2022 года прибыль российских страховщиков на фоне санкций упала на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,1 млрд руб., свидетельствуют данные ЦБ. Максимальное снижение взносов произошло в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и страховании жизни и здоровья при кредитовании (выдачи кредитов просели на фоне сильного роста ставок весной этого года). Положительная динамика по взносам осталась только в автостраховании и добровольном медицинском страховании (ДМС) за счет повышения цен на соответствующие товары и услуги.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
страхование мобилизация
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