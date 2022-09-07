Страховщики оценили спрос на полисы для путешественников во время санкций

Ряд страховщиков фиксируют снижение спроса на туристические полисы, хотя падение в основном не ниже ковидного лета 2020 года. Авиасанкции приводят к закрытию целых направлений или как минимум к существенному росту цен на билеты

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Крупные российские страховые компании оценили спрос на полисы страхования для путешественников летом 2022 года в условиях санкций. Ряд страховщиков фиксируют спад продаж таких полисов, рассказали РБК их представители. Продажи туристических страховок в июне—августе упали по сравнению с 2021 и 2019 годами и смогли перегнать показатели 2020 года только из-за действовавших тогда ограничений на фоне пандемии коронавируса, следует из их оценок. Сейчас на спрос влияет сокращение числа авиарейсов из-за санкций.

Показатели продаж туристических страховок

«Согласие» по итогам лета наблюдает спад оформления туристических страховок более чем в два раза по сравнению с прошлогодним летом. «Это предопределяет целый ряд причин, которые в комплексе фактически заморозили туристические поездки в большинство стран мира, не затронув лишь несколько направлений, таких как Турция, Египет, ОАЭ, Тунис, Мальдивы», — рассказал представитель компании. Он добавил, что за последние четыре года наибольшее количество полисов по сравнению с аналогичными периодами последующих лет было оформлено в июне—августе 2019 года, но точных значений не привел.

Для «Ингосстраха» самым провальным был 2020 год, когда количество застрахованных путешественников упало в девять раз по сравнению с 2019 годом. В 2022 году застрахованных меньше, чем в 2019 году, в 2,8 раза, страховые сборы упали в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом, рассказал директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

В «Росгосстрахе» летом 2019 года было оформлено 215 тыс. туристических полисов, летом 2020 года — 20,1 тыс., летом 2021-го — 52,7 тыс., летом 2022-го — 42,1 тыс. Таким образом, показатель 2022 года меньше 2021 года на 19,2%, 2019 года — на 80,4%.

У «Абсолют Страхования» число застрахованных путешественников этим летом на 66% больше, чем в прошлом году, но существенно меньше, чем в 2019-м, рассказал (без точных данных) начальник управления развития розничного страхования в региональной сети компании Илья Галперин: «Укрепление курса рубля привело к тому, что средняя премия по полису сократилась на 20% и более, так как туристы выбирают самые дешевые продукты».

В «РЕСО-Гарантия» за июнь—июль 2022 года (данных за август пока нет) отмечается снижение числа оформленных договоров по сравнению с аналогичными периодами 2021 и 2019 годов, рассказала управляющий продуктом личного страхования и страхования выезжающих за рубеж САО «РЕСО-Гарантия» Мария Простова. По сравнению с 2021-м количество договоров снизилось на 8%, сумма страховых премий — на 24%, по сравнению с 2019 годом — на 65 и 55% соответственно. По сравнению же с пандемийным 2020 годом количество договоров выросло на 72%, премия увеличилась на 65%. По ее мнению, на спад спроса на туристические страховки повлияли внешнеполитическая ситуация, санкции и ограничения на перелеты и платежи за рубежом.

«Тинькофф Страхование» не фиксирует сильного снижения летом этого года: оно составило всего 3% по сравнению с показателем лета 2021 года, сказал генеральный директор компании Иван Мироненко.

У некоторых страховщиков ситуация, наоборот, улучшилась, хотя число таких компаний не столь велико.

В «АльфаСтраховании» число оформленных полисов летом 2022 года выросло на 10% по сравнению с летом 2021 года. В то же время летом прошлого года этот показатель увеличивался на 66% к июню—августу 2020 года, в основном из-за эффекта низкой базы в пандемийный период.

Клиенты «СберСтрахования» по итогам трех летних месяцев 2022 года оформили почти 170 тыс. страховых полисов по программе страхования путешественников, что соразмерно показателям аналогичного периода 2021 года.

«Совкомбанк Страхование» фиксирует почти двукратный рост количества страховых полисов с почти пропорциональным ростом сборов по ним по сравнению с летом 2021 года. «Спрос на страховки вырос, что мы связываем в том числе с желанием людей успеть получить визу в страны Шенгена в упрощенном порядке и отменой ковидных ограничений», — объяснил представитель компании.

Почему падает спрос

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Число выезжающих за рубеж сократилось более чем в два раза, что привело и к сокращению спроса на туристические страховки, рассказала руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров ВСС Юлия Алчеева. На ситуацию, добавляет представитель «Согласия», влияют политика ЕС, санкции, введение квот на количество выдаваемых виз, сокращение штата в консульствах, которые делают процесс выдачи виз непредсказуемым, а также значительное увеличение стоимости туров.

«Даже в издавна популярные у российских туристов страны — те же Турцию, Египет, ОАЭ — половину или даже большую часть цены за поездку стала составлять оплата авиаперелета: произошла полная остановка чартерных рейсов, существенно снизились регулярные авиарейсы, отмечается дефицит самолетов», — подчеркнул он.

В этом году самыми популярными направлениями для оформления туристических страховок были Турция, страны Шенгенской зоны, Израиль, ОАЭ, Мальдивы, Абхазия и Грузия, следует из ответов страховщиков. Некоторые страховые компании фиксируют перераспределение спроса в пользу поездок по России.

Каковы последствия санкций

Российская авиаотрасль оказалась под масштабными санкциями США, ЕС и Великобритании после начала специальной военной операции России на Украине. С конца февраля Великобритания, США, ЕС и ряд других стран в рамках санкций ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Также ЕС обязал лизинговые компании, обслуживающие коммерческих авиаперевозчиков, разорвать с ними контракты.

В свою очередь, американский производитель Boeing прекратил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Аналогичное решение принял европейский Airbus.

В итоге самолеты российских авиакомпаний перестали летать по многим зарубежным направлениям, чтобы спасти авиалайнеры, находящиеся в лизинге, от ареста. В конце лета авиакомпании, связанные с туроператорами, оценили сокращение авиапарка почти на 40%, что также привело к падению пассажиропотока.

Кроме того, под западные санкции попали несколько страховщиков: СОГАЗ, «Росгосстрах», «СберСтрахование» и «Совкомбанк Страхование». В марте ряд страховых компаний сообщали, что сталкиваются с единичными отказами клиник от предоставления услуг российским туристам, и даже советовали туристам иметь запас наличных.

В «Совкомбанк Страховании» сообщили РБК, что не фиксируют сложностей с работой их страховых полисов за границей, «так как оказание медпомощи и иных услуг, которые определяются в нашем договоре, осуществляется с помощью компании-ассистанса. «Ассистанс осуществляет свою деятельность за рубежом в штатном режиме. Из нововведений — некоторые визовые центры запрашивают дополнительную информацию о возможности урегулировать страховые случаи за рубежом», — добавили в компании.

«Пока мы не наблюдаем роста заявлений в связи с тем, что туристы вынуждены оплачивать медицинскую помощь наличными (так как не проходит оплата напрямую от страховой компании. — РБК). Но наши партнеры уточнили нам, что данные ситуации могут возникать чаще», — говорит Галперин. «Ингосстрах» уже сталкивался с проблемами из-за опасений со стороны медицинских учреждений, что они не смогут своевременно получить оплату за оказанные ими услуги, но смог наладить процесс благодаря партнерам за границей, рассказал Княгиничев.

Влияет ли это на бизнес

В целом сборы по выезжающим за рубеж (ВЗР), к которым относится страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование финансовых рисков граждан, занимают менее 1% емкости страхового рынка, говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов: «По итогам 2021 года страховщики собрали около 10 млрд руб. Для страховщиков этот вид страхования достаточно прибыльный — уровень выплат по нему в диапазоне 20–30%».

Сокращение продаж полисов выезжающих за рубеж не окажет глобального влияния на рынок страхования, так как на фоне таких крупных направлений, как автокаско, ОСАГО, ДМС, страхование жизни, доля ВЗР невелика, согласен управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

«Согласие» оценивает целесообразность дальнейшего сохранения туристического сегмента в портфеле, поскольку этот вид страхования становится все более рисковым и дорогим, сказал представитель компании: «Из-за роста цен на газ сильно возросла стоимость медуслуг, как и целого ряда других сервисов. Поэтому убыточность для страховщиков по этой линии бизнеса увеличилась». Остальные страховые компании не прокомментировали или отрицательно ответили на вопрос о возможном уходе с рынка страхования путешественников.