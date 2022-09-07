ЦБ зафиксировал падение прибыли страховщиков на 62% в первом полугодии

Прибыль страховых компаний за первое полугодие упала на 62%. Основная причина — убытки от инвестиционной деятельности страховщиков жизни

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

По итогам первого полугодия 2022 года прибыль российских страховщиков на фоне санкций упала на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 46,1 млрд руб. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» Банка России.

Этот показатель сокращается не первый квартал, но сейчас динамика самая сильная как минимум с начала 2021 года. В первом квартале прибыль сокращалась на 3,7% до 47,5 млрд руб., а год назад — на 18,6% до 121,3 млрд руб. По итогам второго квартала страховщики и вовсе понесли убытки, но их размер ЦБ не раскрыл.

«Снижение прибыли было связано с убытками от инвестиционной деятельности, вызванными волатильностью российского финансового рынка, а также со снижением котировок на мировых финансовых рынках и отрицательной переоценкой валютной части активов из‑за укрепления рубля», — объясняется в обзоре ЦБ. Вложения в рынок иностранных ценных бумаг были характерны для программ ИСЖ, которые не первый год критикует ЦБ. Так, по итогам января-июня 2022 года убытки страховщиков от инвестиционной деятельности составили 130,8 млрд руб., почти три четверти пришлось на страховщиков жизни.

Также страховые компании во втором квартале 2022 года на фоне санкций сократили сборы на 5,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 410 млрд руб.

В ЦБ подчеркнули, что в апреле-июне 2022 года снижение показателей страхового рынка ускорилось. Для сравнения: в первом квартале объем страхового рынка сократился на 1,6% до 452,3 млрд руб., а во втором квартале 2021 года этот показатель вырос на 38,9% и составил 434,4 млрд руб.

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«Максимальное снижение взносов произошло в ИСЖ и кредитном страховании жизни и здоровья из‑за просадки кредитной активности и падения спроса на альтернативные депозитам финансовые инструменты после резкого роста процентных ставок, а также частичного перетока средств клиентов из сегмента ИСЖ в НСЖ», — объяснили в ЦБ. Там добавили, что в условиях введенных санкций инвестиционные возможности страховщиков по наполнению программ ИСЖ были ограничены, а спрос инвесторов снизился из‑за повышения привлекательности альтернативных инструментов вложений. После начала специальной военной операции России на Украине под западные санкции попали несколько российских страховых компаний: СОГАЗ, «Росгосстрах», «СберСтрахование» и «Совкомбанк Страхование».

Объемы кредитования начали восстанавливаться во второй половине второго квартала — начале третьего квартала 2022 года на фоне снижения процентных ставок, что должно улучшить динамику показателей видов страхования, связанных с кредитованием, в третьем квартале, прогнозируют в ЦБ.

Падение рынка смягчило увеличение премий в автостраховании и ДМС за счет повышения цен на автозапчасти, автомобили и медицинские услуги. Так, сборы по ДМС продолжили расти и за год увеличились на 16,8%, объем страховых премий составил 47 млрд руб. «Прирост сборов по ДМС был максимальным среди всех ключевых видов страхования. Рынок поддержало расширение клиентской базы — в первую очередь за счет корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Число договоров медицинского страхования, заключенных с физическими лицами, также выросло», — говорится в обзоре ЦБ.