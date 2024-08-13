ЦБ сообщил о праве жителей Курской области на отсрочку по кредитам

Отсрочку дадут эвакуированным жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, чей кредит по ипотеке не превышает 15 млн руб., автокредит — 1,6 млн руб. Если сумма превысила лимит, ЦБ рекомендовал пойти навстречу заемщикам

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Эвакуированные жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут получить отсрочку платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев, сообщает Центробанк.

Решение касается и граждан, потерявших имущество «в результате произошедших событий», говорится в сообщении. С 10 августа в этих трех регионах действует режим контртеррористической операции, в Курской области также объявлен режим ЧС федерального характера из-за атак ВСУ.

На отсрочку могут рассчитывать заемщики, чей кредит по ипотеке не превышает 15 млн руб., автокредит — 1,6 млн руб. Долг по кредитным картам должен не превышать 150 тыс. руб., а по остальным кредитам и займам — 450 тыс. руб. Регулятор рекомендовал идти навстречу заемщикам, если сумма превысила лимит.

ЦБ отмечает, что заявления об отсрочке нужно рассматривать в упрощенном порядке; в качестве подтверждения банки и некредитные организации примут документы о праве собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописку или временную регистрацию в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и т.д.

По состоянию на 12 августа из приграничных районов Курской области, где продолжаются бои российских и украинских военных, выехали и эвакуированы 121 тыс. человек, рассказывал врио губернатора Алексей Смирнов. Всего эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, и властям неизвестно о судьбе 2 тыс. человек, живущих в 28 населенных пунктах области, которые контролируют украинские силы.

Эвакуация объявлена также в Краснояружском районе Белгородской области (на западе граничит с Сумской областью Украины, на севере — с Беловским районом Курской области). Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что оттуда выехали более 11 тыс. человек.