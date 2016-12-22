По рублю в день: почему курс доллара продолжает расти

Доллар с 8 августа подорожал более чем на 4 руб., а евро — на 3,5. Падение российской валюты, спровоцированное угрозой новых американских санкций, усугубилось кризисом в Турции. Будущее рубля зависит от санкционной политики США

Фото: Владислав Шатило / РБК

Курс рубля к доллару меньше чем за неделю упал более чем на 6,5%, а к евро — почти на 5%. Ослабление рубля, стартовавшее 8 августа, продолжается уже четыре торговые сессии подряд и каждый день преодолевает новые максимумы. В ходе торгов 13 августа курс евро впервые с апреля пробил уровень в 78 руб., а курс доллара скакнул до 68,66 руб., поставив рекорд более чем за два года — с апреля 2016 года.

Хронология падения

Падение рубля на прошлой неделе началось с публикации законопроекта «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA), который внесли в сенат США сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин. Документ предполагает свести в единую базу все существующие санкции против России — от CAATSA до «акта Магнитского». Но больше всего инвесторы были обеспокоены двумя пунктами: возможной блокировкой операций российских госбанков в США и запретом на приобретение нового российского госдолга. В результате 8 августа курс доллара к рублю достиг максимума с апреля, превысив на пике 65 руб.

В дальнейшем ситуацию на валютном рынке обострило объявление Госдепартамента США о намерении 22 августа ввести ограничительные меры против России в связи с «делом Скрипалей» — в четверг курс доллара преодолел уже уровень в 66 руб., до этого наблюдавшийся в августе 2016 года.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке ЦБ 8 августа почти вдвое сократил закупки валюты для Минфина (она приобретается в рамках бюджетного правила для стерилизации сверхдоходов от высоких цен на нефть), а 9 августа не закупал валюту вообще. В августе ЦБ должен был каждый рабочий день приобретать валюту на 16,7 млрд руб.

Но в пятницу, 10 августа, доллар подорожал еще на 1 руб., поднявшись выше 67 руб. (максимум с августа 2016 года), а в понедельник, 13 августа, продолжил бить антирекорды, достигнув уже апрельских показателей двухлетней давности — выше 68 руб. за доллар. Но в эти дни резкое падение рубля было связано уже не только с грядущими антироссийскими санкциями со стороны США, но и с нарастающим экономическим кризисом в Турции, оказывающим негативное влияние на валюты всех развивающихся рынков, в том числе и на российский, говорят эксперты.

10 августа из-за введенных США ограничительных торговых мер началась резкая девальвация турецкой лиры: валюта за один день упала по отношению к доллару на 14% до исторического минимума — 6,47 лиры, а за неделю ослабла к доллару на 21%. 13 августа исторический минимум был обновлен — в понедельник курс лиры к доллару достигал 6,9.

Видео: РБК

Турецкая приправа к санкциям

Ослабление рубля обусловлено сразу несколькими причинами — антироссийскими санкциями, бегством инвесторов с развивающихся рынков на фоне кризиса в Турции и письмом помощника президента Андрея Белоусова с предложением увеличить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «В этой связи сложно сказать, какое влияние имеет каждый фактор по отдельности, так как они могут действовать на настроения инвесторов в одинаковой мере», — отмечает она.

Ситуация в Турции с конца прошлой недели отодвинула на второй план как опасения по поводу глобальной торговой войны, так и тему санкций, полагают аналитики «ВТБ Капитала», прогнозируя, что в ближайшее время обстановка в этой стране останется в центре внимания инвесторов, а отсутствие действенного ответа на всплеск волатильности валютного курса наверняка продолжит оказывать давление и на другие валюты развивающихся рынков.

То, что происходит с рублем последние два дня, — реакция на нарастающий турецкий кризис, согласен директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «В Турции события развиваются по самому катастрофичному сценарию — стоит ожидать серьезных проблем в банковском секторе, введения мер валютного контроля», — отмечает он. В итоге рубль, как и остальные валюты развивающихся стран, незамедлительно реагирует на ситуацию в Турции, говорит эксперт. Тем не менее российская валюта, по его мнению, сейчас торгуется неадекватно дешево — помимо турецкого кризиса сказываются и антироссийские санкции.

Пункт обмена валюты в Стамбуле, Турция. 13 августа 2018 года (Фото: Murad Sezer / Reuters)

События в Турции не могут не создавать рисков для других валют развивающихся стран — на фоне падения лиры падают также бразильский реал, южноафриканский рэнд, мексиканский песо, напоминает старший аналитик БКС Сергей Суверов. Именно на фоне ситуации в Турции рубль падает более активно, чем если бы на него оказывали давление только будущие санкции, считает он.

На рубль влияет не падение турецкой лиры само по себе. Основной фактор здесь жесткая риторика США в отношении Турции, которая дает сигнал инвесторам к тому, что Вашингтон и в отношении России может действовать более решительно, говорит старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. У инвесторов на фоне жесткой политики США против Турции не остается сомнений, что санкции не будут только лишь «косметическими», полагает аналитик.

Как будет вести себя рубль дальше, аналитики прогнозировать не берутся. Давление на рубль может прекратиться тогда, когда рынок получит сигнал о том, что конгресс США не пойдет по наихудшему сценарию новых антироссийских санкций — против российского госдолга и госбанков, отмечает Сергей Суверов. Даже если санкции распространятся лишь на ОФЗ, рубль, вероятно, может пробить отметку в 70 руб. за доллар, допускает Денис Порывай, отмечая, что в текущей ситуации делать какие-либо прогнозы относительно предела ослабления рубля нельзя.

Если исходить из макроэкономической ситуации и платежного баланса, рубль не должен так мало стоить ни при каких параметрах, считает Кирилл Тремасов, поэтому, по его словам, когда ситуация немного уляжется, курс может вернуться к уровням начала августа.