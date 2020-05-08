В Госдуму внесли разрешающий не возвращать деньги за туры законопроект

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные путешествия сертификаты на будущие поездки. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Законопроект предусматривает право правительства принимать решение «о приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по возврату туристам <...> уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления <...> туристам <...> обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта».

Подобной мерой кабмин может воспользоваться при угрозах ЧС, введения соответствующего режима или режима повышенной готовности. В этом случае туроператорам разрешат не возвращать деньги клиентам, если их поездка отменилась.

Вместо этого им можно будет выдать сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем. При этом, если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.