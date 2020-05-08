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В Госдуму внесли разрешающий не возвращать деньги за туры законопроект

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные путешествия сертификаты на будущие поездки. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Законопроект предусматривает право правительства принимать решение «о приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по возврату туристам <...> уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления <...> туристам <...> обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта».

Подобной мерой кабмин может воспользоваться при угрозах ЧС, введения соответствующего режима или режима повышенной готовности. В этом случае туроператорам разрешат не возвращать деньги клиентам, если их поездка отменилась.

Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты
Бизнес
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вместо этого им можно будет выдать сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем. При этом, если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.

В документе отмечается, что в случае увеличения стоимости поездки по сравнению с уплаченной по договору суммой, туроператор не имеет права требовать с клиента доплату.

Кроме того, в законопроекте предусматривается «право Правительства Российской Федерации устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа».

«Аэрофлот» разработал программу по возврату денег за билеты ваучерами
Бизнес
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Ранее 7 мая в Минтрансе сообщили, что правительство разрабатывает законопроект, который позволит авиакомпаниям, водным и железнодорожным перевозчикам в случае ЧС или режима повышенной готовности возвращать пассажирам ваучеры вместо денег за билеты на отмененные рейсы.

Авторы законы также допускают создание личного счета пассажира, куда будут переведен эквивалент уплаченной за билет суммы (баллы, мили, километры), позволяющий в будущем потратить его на другую поездку.

Теги: туризм, коронавирус
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Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты
Бизнес
«Аэрофлот» разработал программу по возврату денег за билеты ваучерами
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