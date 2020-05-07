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Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты

Правительство подготовило законопроект, который легализовывает механизм выдачи ваучеров вместо возврата денег за билеты. Такие ваучеры могут появиться у авиакомпаний, водных и железнодорожных перевозчиков
Аэрофлот AFLT ₽75,44 +0,19% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правительство предлагает легализовать ваучеры, разрешая авиаперевозчикам, а также перевозчикам по железной дороге и воде, не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. Участие в разработке такого проекта РБК подтвердили в пресс-службе Минтранса.

По словам двух источников РБК, знакомых с содержанием проекта, такие изменения в договор с пассажиром можно будет вносить в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и режиме повышенной готовности. Для этого, по их словам, будут вноситься изменения в нормативные акты отраслей, например, в Воздушный кодекс.

По словам источников РБК, свои предложения по этому проекту Минтранс направил в Минфин и Минэкономразвития 22 апреля, 24 апреля они рассматривались на совещании с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. РБК направил запрос его представителю.

О том, что законопроект, легализующий возврат ваучеров вместо денег за билеты, сообщил также «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Как поясняет издание, перевозчики получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. Собеседники «Коммерсанта» в отрасли рассказали, что подобный формат компенсации средств может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. По данным «Коммерсанта», Госдума может рассмотреть законопроект уже в мае.

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Механизм возврата средств пассажирам не деньгами, а ваучерами на будущие поездки в конце апреля анонсировал «Аэрофлот». Компания планирует предлагать пассажирам ваучеры на сумму возвращенных средств за билет и бонусом добавлять к нему скидку. Программа, как пообещали в пресс-службе авиаперевозчика, коснется не только вынужденных возвратов за отмененные рейсы, но и добровольных, когда планы пассажира поменялись в связи с эпидемиологической обстановкой. Использовать сертификат планируется разрешить в течение трех лет с даты, указанной в первоначальном билете.

Эти планы вызвали вопросы у Федеральной антимонопольной службы. ФАС заявила, что изучит этот механизм и его обоснованность.

Крупнейшие российские авиакомпании в апреле увеличили стоимость билетов
Общество
Фото: Regis Duvignau / Reuters

Источники «Коммерсанта» в отрасли называют механизм ваучеров жизненно необходимым, поскольку, по их словам, возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях кризиса авиакомпании себе позволить не могут. «Если механизм не будет легализован, нас всех без исключения ждет радостное банкротство», — сказал собеседник издания в крупной авиакомпании.

Авторы: Мария Кокорева, Георгий Тадтаев
Теги: транспорт, возврат средств
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ФАС пообещала проверить процесс обмена билетов на ваучеры
Общество
«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов
Бизнес
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