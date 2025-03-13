Крупные банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБ

76,8% крупных банков не ждут оттока вкладчиков, если ключевая ставка в России резко пойдет вниз, показал опрос НКР и «Б1». На руку участникам рынка играют привычки клиентов и отсутствие длительных шоков в экономике

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Примерно три четверти крупных российских банков (76,8%) не ожидают оттока средств вкладчиков в случае резкого снижения ставки ЦБ — вероятность такого развития событий они считают низкой или очень низкой, показало совместное исследование рейтингового агентства НКР и группы компаний «Б1» (есть у РБК).

Еще 20,7% опрошенных банков оценивают вероятность ухода вкладчиков как умеренную, высокой ее считают 3,4% респондентов, вариант ответа «очень высокая» не выбрал никто.

«Это объясняется тем, что российские вкладчики традиционно консервативны и выбирают инструменты с наименьшим (в их понимании) риском. Чаще всего они используют для этих целей банковские депозиты. Ситуация в банковском секторе достаточно стабильна, и даже в случае существенного снижения ставок быстрый отток маловероятен», — отмечают авторы исследования.

В январе—феврале 2025 года НКР и «Б1» провели опрос финансовых директоров 29 российских банков, посвященный их оценкам ситуации в банковском секторе в 2025 году. На эти кредитные организации приходится 65% активов банковского сектора. Среди банков-участников были восемь игроков из топ-10. Годом ранее аналогичное исследование НКР и «Б1» охватило 33 банка. Тогда вопрос о вероятности оттока средств вкладчиков в случае резкого снижения ставки ЦБ не задавался.

Почему банки не боятся оттока вкладов

Банки в своих прогнозах опираются на опыт управления пассивами, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «В предыдущие периоды мы редко наблюдали отток срочных вкладов. А если учитывать не только депозиты, но и средства на счетах населения, то такого вовсе не происходило на длинном горизонте (один год). Наблюдался переток из срочных вкладов на текущие счета, но это обычно банки несильно расстраивает, поскольку снижается доля депозитов, за которые надо платить проценты».

Она добавляет, что только смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, хоть и существенного, для оттока средств населения из банков недостаточно. «Нужно не просто резкое снижение ставки, но и какая-то кризисная ситуация — либо кризис доверия населения к банковской системе на фоне сильных геополитических потрясений (никто этого не закладывает в базовый сценарий), либо кризис с резким ростом безработицы и падением уровня доходов (для этого тоже нет предпосылок). И уже на этом фоне — уход ставок в какую-то экстремально низкую зону», — рассуждает эксперт.

Как следует из статистики ЦБ, как минимум с 2016 года в России действительно не было ни одного полного года, когда сбережения населения на банковских счетах и депозитах сокращались. Локальные оттоки обычно наблюдаются в январе каждого года, ситуация также была нестабильной после начала военной операции на Украине в 2022 году и в разгар пандемии 2020 года.

Согласно данным НКР и «Б1», большинство опрошенных банков (69%, или 20 из 29) ожидают в 2025 году сохранения ключевой ставки в диапазоне 20–22%. Показатель находится на уровне 21% с октября прошлого года. Еще 13,8% игроков допускают рост ставки до 24%. Смягчение денежно-кредитной политики с пересмотром ставки ниже 20% прогнозируют 17,2% крупных банков.

«Вкладчики в большей степени демонстрируют некую ригидность и не готовы мобилизовывать свои сбережения из-за утраты доходности в 3–5%», — говорит независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Он также обращает внимание, что банки при снижении ставок используют маркетинговые инструменты для снижения мобильности вкладов. «Часто клиенту предоставляется кредитная или дебетовая карта, объем транзакций по которой влияет на процентную ставку по вкладу», — приводит он пример.

По данным Банка России, на 1 января 2025 года средства населения в банках составляли 57,5 трлн руб., 70,3% из которых, или 40,44 трлн руб., приходится на срочные вклады с начислением процентов. За прошлый год остатки на счетах и депозитах увеличились на рекордные 11,85 трлн руб., или 26,1%.

То, что какая-то часть опрошенных банков все-таки допускают отток вкладов, отражает их видение конкурентной среды, считает Донец. «Сейчас конкуренция очень высокая в банковском секторе, возможно, именно поэтому какие-то банки беспокоятся, что могут столкнуться с оттоком вкладов. Это банки, у которых меньше гибкости и возможности удерживать повышенную ставку фондирования. Это необязательно небольшие банки, скорее, речь о тех, кто в силу структуры баланса не может переложить дорогие пассивы в более высокие ставки по кредитам. Кроме того, для каких-то банков поддержание рентабельности может быть более приоритетной задачей, чем выигрыш конкуренции за вкладчиков», — объясняет она.

Какие еще бизнес-прогнозы дали банки

Согласно исследованию НКР и «Б1», 55,2% участников опроса ожидают роста чистой прибыли в 2025 году, еще 3,4% — значительного. Годом ранее улучшение финансового результата допускали 42% респондентов, 9% прогнозировали его сокращение. Сейчас пессимистов на банковском рынке больше — почти треть крупных банков (31%) готовы к умеренному или значительному снижению чистой прибыли по итогам этого года.

В 2024 году финансовый результат сектора составил рекордные 3,8 трлн руб. ЦБ не ждет обновления максимума и прогнозировал чистую прибыль банков в 2025 году на уровне 3–3,5 трлн руб.

В свои бюджеты на текущий год 62% опрошенных банков заложили курс рубля к доллару на уровне 100–105 руб., 17% считают, что курс будет ниже 100 руб., 14% прогнозируют ослабление национальной валюты до 105–110 руб., а еще 7% — до 110–115 руб. На 13 марта ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 86,62 руб., но еще в начале года он стоил больше 100 руб.

Рост чистой процентной маржи (NIM) закладывают 41,4% опрошенных финдиректоров банков, еще около трети (31%) намерены удерживать показатель на уровне прошлого года. Сокращение маржинальности бизнеса допускают 27,5% респондентов.

(NIM) закладывают 41,4% опрошенных финдиректоров банков, еще около трети (31%) намерены удерживать показатель на уровне прошлого года. Сокращение маржинальности бизнеса допускают 27,5% респондентов. В отношении чистых комиссионных доходов крупные банки более оптимистичны: больше 60% опрошенных намерены нарастить эту статью, еще 27,6% — сохранить на прошлогоднем уровне. В начале 2024-го более 60% банков не видели возможности роста комиссионных, отмечают авторы исследования.

крупные банки более оптимистичны: больше 60% опрошенных намерены нарастить эту статью, еще 27,6% — сохранить на прошлогоднем уровне. В начале 2024-го более 60% банков не видели возможности роста комиссионных, отмечают авторы исследования. НКР и «Б1» указывают на изменение взглядов банкиров на кредитные риски. Больше половины опрошенных банков готовятся к умеренному или значительному увеличению расходов на резервы, то есть на покрытие кредитных рисков. Еще 41,4% респондентов считают, что эта статья трат останется на уровне прошло года.

«Во всех сегментах участники опроса рассчитывают на более значительное увеличение стоимости риска, чем это было в прошлом году. Снизилась доля тех, кто настроен нейтрально. Мы считаем, что это отражает подготовку банков к возможному увеличению резервирования кредитного портфеля на фоне высоких ставок и растущей долговой нагрузки заемщиков», — отмечают авторы исследования.