Россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбережений

Высокие ставки на рынке во многом определили сберегательную стратегию россиян в 2024 году. 2025-й все еще останется «годом вкладчика», считают банкиры. Какие факторы будут этому способствовать — в материале РБК

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В 2024 году банковские депозиты обеспечат основной прирост сбережений населения России, следует из данных Банка России, которые изучил РБК. Статистики за полный год еще нет, но за январь—октябрь совокупные активы домохозяйств увеличились на 10,64 трлн руб.; 75,7% этой суммы, или 8,06 трлн руб., уже пришлось на срочные вклады в российских банках. В ноябре средства населения на депозитах увеличились еще на 1,46 трлн руб., сообщал ЦБ; в декабре также обычно наблюдается сезонный приток сбережений граждан в банки. Для сравнения: в 2023 году активы населения прибавили 21,18 трлн руб., доля депозитов внутри России составила 34,3%, или 7,29 трлн руб.

Как менялась структура сбережений россиян в 2024 году На 1 ноября 2024 года совокупные активы домохозяйств оценивались в 107,48 трлн руб. Срочные вклады в российских банках занимают в этом объеме самую значительную часть — 39,67 трлн руб., или 36,9%. Доля депозитов в сбережениях за десять месяцев увеличилась на 4,3 п.п. — такого резкого прироста показателя не наблюдалось как минимум с 2018 года. Номинально за январь—октябрь россияне увеличили свои вложения в акции и паи фондов на 902,7 млрд руб. (+6,8%), до 14,19 трлн руб., а также в долговые ценные бумаги — на 353,8 млрд руб. (+9,2%), до 4,2 трлн руб. Но доля этих активов с начала года в общем объеме сбережений упала до 13,2 и 3,9%, соответственно. Средства населения на текущих счетах в российских банках увеличились незначительно (+2%), до 16,37 трлн руб. На них приходится чуть больше 15% активов домохозяйств, хотя доля этого компонента упала. Остатки на счетах и депозитах за рубежом, наоборот, выросли: они занимают 7,2% активов против 6,8% в начале года. За десять месяцев вложения прибавили 9,4% и превысили $80 млрд. Сбережения в национальной наличной валюте сократились на 2,4%, до 15,83 трлн руб., а их доля достигла исторического минимума — меньше 15% активов. Объем наличной иностранной валюты на руках у населения уменьшился на 4%, до $93,2 млрд. Доля этого актива также опустилась ниже 15%.

Средства физлиц на банковских депозитах увеличивались по мере роста ключевой ставки и процентов по сберегательным продуктам. В первой декаде декабря средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках превысила 22% годовых, что больше текущего уровня ключевой ставки (21%), следует из статистики ЦБ.

Банкиры признавали: 2024 год прошел в борьбе за вкладчика. В 2025-м тенденция сохранится и может даже усилиться, говорят опрошенные РБК представители банков.

«В 2025 году конкуренция за вкладчиков, скорее всего, вырастет. Активность банков будет поддерживаться общей экономической ситуацией и динамикой ключевой ставки», — отмечает зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин.

Ситуация будет развиваться примерно так же, как и в 2024 году, соглашается зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов: «Скорее всего, продолжится коррекция ставок, введение специальных предложений для новых клиентов или для пролонгирующих депозит, сезонные предложения и акции». Он ожидает слома тренда, когда произойдет «разворот денежно-кредитной политики в сторону смягчения».

20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку вопреки прогнозам аналитиков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что на решение регулятора повлияла динамика кредитования — большее замедление рынка, чем ожидалось.

«В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — подчеркнула она, говоря о дальнейшей динамике ключевой ставки.

Ставки по вкладам, скорее всего, достигли пика, отмечали ранее в ВТБ. В «Сбере» также подчеркивали, что «после стабилизации и возможного разворота кривой [ставок] не менее важно не собрать дорогих пассивов», а значит, рост ставок по сберегательным продуктам будет умеренным. После сохранения ключевой ставки некоторые участники рынка снизили доходность вкладов, писал РБК.

20 декабря проект Московской биржи «Финуслуги» фиксировал всплеск активности пользователей — они стремились открыть депозиты по текущим высоким ставкам, рассказал РБК представитель маркетплейса. Банки такой резкой активизации вкладчиков не наблюдали, следует из их ответов на запросы РБК.

Клиенты пока занимают выжидательную позицию и если открывают депозиты, то на короткий срок, говорит Павлов: «Пока клиенты предпочитают вклады на срок три-шесть месяцев, по которым действует максимальная ставка. При этом многие не исключают повышения регулятором ставки на февральском заседании, поэтому пока не хотят фиксировать текущую доходность на долгосрочный период».

Рост интереса к вкладам свыше года может произойти в первом квартале 2025 года, когда риторика ЦБ о снижении ставки станет более выраженной, считает Охорзин. Он ожидает, что депозитный рынок продолжит расти.

Будет ли побит рекорд 2024 года по притоку вкладов

«Приток средств физических лиц на вклады в 2025 году сохранится на высоком уровне, аналогично 2024 году. Высокая ключевая ставка поддерживает привлекательность депозитов и накопительных счетов. Дополнительно влияет такой фактор, как инфляционные ожидания. Население продолжает искать способы сохранить покупательную способность своих сбережений. Кроме того, при волатильности на рынке, как правило, граждане более активно формируют финансовую «подушку безопасности». А вклады и счета остаются надежными и понятными инструментами сбережений», — рассуждает зампред Почта Банка.

Помимо процентных ставок, на депозитную базу банков будут влиять динамика доходов населения, инфляционные ожидания потребителей, а также стоимость недвижимости, перечисляет Павлов.

«Мы не ожидаем, что по притоку средств населения 2025 год побьет рекорд 2024 года. Однако также не прогнозируем сокращения средств населения на счетах и депозитах относительно уровня прошлого года», — резюмирует зампред Абсолют Банка. Он напоминает, что при высоких ставках уже имеющиеся остатки средств будут органически расти за счет начисляемых процентов.

«В то же время клиенты, скорее всего, будут часть своих накоплений инвестировать в другие инструменты, прежде всего в покупку недвижимости. Эти сделки могут проходить как с привлечением кредитных средств, так и без. Также все больше граждане обращают внимание на инвестиции в драгоценные металлы и программы долгосрочных сбережений. Альтернативные инструменты могут частично оттянуть средства граждан со вкладов», — рассуждает Павлов.

Несмотря на активное повышение ставок по вкладам, банкам удалось лишь отчасти повлиять на готовность россиян копить деньги на депозитах, считают аналитики АКРА. В обзоре (есть у РБК) они отмечают, что в 2024 году остатки на депозитах во многом росли из-за увеличения доходов населения (зарплат, социальных выплат и выплат участникам специальной военной операции на Украине).

«Учитывая сохранение относительно высокого спроса на потребительские кредиты в 2024 году и общее сокращение накоплений в форме наличности, нет оснований говорить о полноценном переходе населения от потребительской модели поведения к сберегательной», — отмечается в обзоре. В АКРА прогнозируют, что снижение темпов роста номинальных доходов населения в 2025 году приведет к замедлению притока денег на вклады «вне зависимости от динамики ставок».

«При прогнозном росте накоплений в 2024 году на 18–20% в 2025 году их рост составит от 10 до 15%», — считают в агентстве. Там также не исключают снижения ставок по вкладам «даже на фоне высокой ключевой ставки» — это будет возможно, если банки не будут испытывать дефицита нормативной ликвидности.